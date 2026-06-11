芒果黃又大顆才甜？農糧署教3招挑選：新鮮品質佳
夏季是芒果盛產季節，一名網友日前到全聯福利中心採買，看到金煌芒果一顆85元，但不知道該怎麼挑選，「到底是挑大顆的比較甜，還是挑比較黃的才甜？」對此內行網友分享，芒果要挑黃又重、沒有傷的，蒂頭不要濕濕或爛掉。農糧署也建議，挑選芒果時可掌握3口訣「外皮帶果粉、底圓滑、有清香」，代表芒果新鮮且品質佳。
一名網友日前在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，賣場近日進了一批金煌芒果，一顆85元，他站在貨架前卻不知道該如何挑選，「芒果到底是挑大顆的比較甜，還是挑黃一點的比較甜？」另外原PO也好奇，大家比較喜歡金煌芒果還是愛文芒果。
貼文曝光引發許多討論，網友紛紛留言，金煌甜、愛文香，每個人的喜好不同，「芒果一律選愛文」、「我個人覺得金煌比愛文好吃」、「愛文纖維比較多，金煌纖維少。」內行人表示，芒果要挑黃又重、不要有傷，蒂頭不要濕濕或爛爛的；如果芒果剛買回家比較硬，可以在常溫放幾天，變軟後比較好吃。
農糧署曾在臉書發文指出，每年4月起是台灣各式芒果的產季，從產期最早的土芒果，到風味濃郁的愛文，果型碩大的金煌、玉文等，品種繁多且各具特色。
至於怎麼挑選？農糧署教大家掌握3個口訣，色澤鮮麗「帶果粉」、果形飽滿「底圓滑」、近聞時帶「有清香」，代表芒果新鮮且品質佳。由於芒果屬於後熟型的熱帶水果，若果皮仍帶果粉且手感硬，建議先在常溫靜置2天，待果皮轉油亮、出現果香，代表已轉成熟，可立即品嚐或以報紙包裹後放入冰箱冷藏。
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