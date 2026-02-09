芒草也有版權？藍營反諷《零日攻擊》：拍日出是不是要先問太陽

藍營9日反諷，照這樣的標準，只要資本夠雄厚，連芒草都能變成特定政黨的專利，「這就是所謂的民主芒草？」若邏輯成立，未來拍日出是不是還得先徵詢太陽同意。（張睿廷攝）

國民黨新媒體部在去年大罷免期間製作「萊爾校長」影片，其中有3秒的芒草畫面遭電影《零日攻擊》導演羅景壬等人提告，指控違反著作權法。藍營9日反諷指出，照這樣的標準，只要資本夠雄厚，連芒草都能變成特定政黨的專利，「這就是所謂的民主芒草？」若邏輯成立，未來拍日出是不是還得先徵詢太陽同意。

國民黨團當天召開「電影反威權，現實搞威權」記者會，黨團書記長林沛祥、立委吳宗憲及國民黨前發言人楊智伃出席。林沛祥表示，近期出現一種令人錯愕的法律想像，只因畫面中出現相似的芒草，就被指可能構成侵權，聽起來煞有其事，實際卻荒謬至極。芒草屬於自然景觀，台灣隨處可見，秋天山坡、河濱、公路旁比比皆是，難道看到芒草就要追問版權歸屬？那山是誰的、風向與光線又是誰設計的？若一切都要授權，拍日出是否得先聯絡太陽，拍海浪還要詢問海洋是否同意。

林沛祥指出，著作權法保障的是具體且原創的表現形式，而非題材、概念，更不可能延伸到大自然本身。構圖相近不等於侵權，「看起來像」、「感覺差不多」也不足以構成犯罪。否則今天拍阿里山、明天拍太魯閣，是不是都要先確認誰最早取景？自然景觀人人可用，不能因政治立場不同，就壓縮他人表達空間，否則公共討論還剩下多少自由。

楊智伃表示，綠營一方面透過電影與文化創作詮釋歷史，口口聲聲反威權，現實中卻動輒動用法律手段打壓異己。她直言，《零日攻擊》有三件事抄不來。第一是驚人的補助結構，實收資本僅85萬元，卻獲得政府逾1.13億元補助與投資；先前萊爾校長團隊質疑羅景壬取得勞動部就安基金2872萬元，反遭提告，案件至今已開庭超過2次，對方仍未提出關鍵證據，徒增司法負擔。

楊智伃說，芒草來源不同。萊爾校長團隊的畫面是AI生成，《零日攻擊》則是耗資實拍，結果反而變成只有「有錢拍的芒草」才能主張權利，這種邏輯令人啼笑皆非。第三則是作品評價，《零日攻擊》在IMDB僅獲4.8分，無論劇情安排或國防專業性，都遭國際學者質疑，甚至被諷刺為「拿步槍守住島嶼」的軍事奇蹟。

楊智伃也提到，羅景壬過去作品同樣爭議不斷，2008年拍攝五月花衛生紙廣告時，被質疑大量套用電視劇《白色巨塔》的布景與鏡位；2024年替總統賴清德拍攝競選廣告〈在路上〉，也被指與金穗獎得獎作品《路上》高度相似，相關質疑始終未獲清楚說明。

吳宗憲表示，法律不該成為政府或特定陣營用來箝制言論的工具。從相關案例可以看出，民進黨對自己寬鬆，對他人卻動輒以法律相逼，一邊高喊反威權，一邊實際操作威權，這才是真正令人憂心的問題。

