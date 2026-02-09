芒草也能告侵權?國民黨團批綠營製造寒蟬效應打壓言論自由

國民黨團今(9)日召開「電影反威權 現實搞威權」記者會,針對《零日攻擊》導演羅景壬以「芒草畫面相似」為由,對國民黨新媒體部提告侵權一事提出反駁。書記長林沛祥質疑,「自然風景什麼時候開始有版權?」他指出,芒草在台灣並非稀有物種,若看到芒草就被告,是否拍日出前要先聯絡太陽?拍海浪要先問太平洋授權?

林沛祥強調,《著作權法》保護的是原創具體表現,不是題材、概念和大自然本身。同一地點、類似構圖不等於侵權,「看起來很像」不會變成犯罪證據。他擔心,當法律頻繁用來回應公共討論時,社會將演變成「少說一點最安全」的寒蟬效應。

↑（圖片由國民黨團提供）

立委吳宗憲批評,《零日攻擊》獲得1.13億元政府補助,卻拿納稅人的錢反過來告納稅人。他指出,國民黨新媒體部去年7月26日反罷免期間製作的「不同意罷免」影片,僅前3秒出現枯黃芒草,與《零日攻擊》的青翠芒草根本不同,且屬於《著作權法》的「合理使用」範疇。

吳宗憲強調,創作自由與評論自由應並存,用稅金拍攝的公共政策相關影視作品,不能禁止公開討論與評論。他也指出,羅景壬過去作品曾被質疑抄襲時,自己說法是「常見對話呈現」,如今卻對他人反諷影片提告,顯然「寬以律己,嚴以待人」。

前發言人楊智妤諷刺,「民主芒草」難道是綠營專屬?她批評民進黨大搞獨裁威權,司法濫訴成為執政黨陣營武器。國民黨團呼籲,司法不該成為壓制討論的工具,台灣應維持敢說話、敢不同意的自由社會。

