即時中心／熊家瑜、黃彥翔報導國民黨主席鄭麗文一向以言詞激烈著稱，最近竟又開嗆民進黨「政權建立在謊言上」、還批評總統賴清德是「金光黨」，引發外界譁然。不僅如此，她還質疑，為何綠營至今遲未刪除「台獨黨綱」。對此，民進黨立委林俊憲今（12）日痛批鄭麗文，她過去也曾是民進黨員、更是黨內極端支持台獨派，如今卻跑到國民黨當「大統派」，根本變化太快、簡直令人目不暇給，根本丟臉丟到國外去。

民視 ・ 22 分鐘前 ・ 97 則留言