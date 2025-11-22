芙烈達．卡蘿自畫像拍出17億天價 創女藝術家新高
〔編譯張沛元／綜合報導〕墨西哥傳奇女畫家芙烈達．卡蘿(Frida Kahlo)自畫像「夢境(床)」(El sueño (La cama))20日在蘇富比拍賣行(Sotheby)以5500萬美元(約台幣17.24億元)拍出，締造女性藝術家作品拍賣價的新高紀錄。
這幅創作於1940年的畫作45年前曾在蘇富比拍出，當時的價格僅5.1萬美元。蘇富比拉丁美洲藝術部主管史塔西(Anna Di Stasi)說，此次拍賣「不僅展現在讚賞卡蘿的才華上取得巨大進展，也是對女性藝術家躋身藝術市場最高層的認可。」
這幅超現實主義畫作原本估價4000萬到6000萬美元，最後成交價5500萬美元，足足比此前女性藝術家作品最高拍賣價─2014年以4400萬美元拍出的美國女畫家歐姬芙(Georgia O'Keeffe)的油畫「大花曼陀羅╱白花1號」(Jimson Weed/White Flower No. 1)，還高1000多萬美元。
此外，5500萬美元也超越卡蘿本身其他畫作之前的拍出價－－她的自畫像「迪亞哥與我」(Diego y yo)在2021年以3490萬美元拍出，以及「森林中2裸女(大地本身)」(The Nudes in the Forest(The Earth Itself))在2016年以800萬美元拍出。
「夢境(床)」呈現卡蘿本人蓋著金色毯子睡在1張四柱床上，毯子上有1條看似正逐漸朝她延伸的藤蔓；床頂上則臥躺著1具手持花束、但全身纏著炸藥的骷髏。
卡蘿創作此畫時正值人生動盪期：1940年，她的前情人、俄羅斯共產主義革命家托洛茨基(Leon Trotsky)遇刺身亡，她隨後與前夫、墨國知名畫家兼共產主義者迪亞哥．里維拉(Diego Rivera)復婚。卡蘿1954年7月去世，故居成了博物館，展示品中還有一幅未完成的毛澤東像。
