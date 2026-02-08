芙莉蓮也會心碎？當心「章魚壺症候群」 健檢正常仍可能猝死

日本高人氣動畫《葬送的芙莉蓮》第2季近期正在播出，主角芙莉蓮因過於難過而嚎啕大哭了三天三夜，振興醫院臉書PO文表示，若是像芙莉蓮那樣哭，心臟可能真的會受不了！醫師提醒，強烈的情緒波動，無論是極度悲傷、憤怒，甚至是喜極而泣，都可能引發俗稱「碎心症」的章魚壺症候群（Takotsubo cardiomyopathy）。

芙莉蓮嚎啕大哭了三天三夜，振興醫院臉書PO文表示，若是像芙莉蓮那樣哭，心臟可能真的會受不了！ （圖/翻攝自X）

什麼是「章魚壺症候群」？振興醫院表示，這是一種由心理壓力引發的急性心肌病變。之所以命名為「章魚壺」，是因為患者發作時，左心室收縮功能受損，導致心尖部像氣球般擴張，外形酷似日本傳統捕章魚用的「上窄下寬」陶壺。誰是高危險群？以 中老年女性（尤其停經後）為發病大宗。

廣告 廣告

可能導致誘發的原因包括 親友過世、劇烈爭吵、極度恐懼，甚至大樂透中獎等強烈情緒變化。醫師強調， 這類患者在進行冠狀動脈造影（導管檢查）時，通常血管是通暢的（無阻塞），但心臟收縮功能卻顯著下降。雖然多數患者在適當治療下心臟功能會恢復，但急性期仍可能併發心衰竭或致命性心律不整。

不過，「美國心臟協會雜誌」（JAHA）研究分析2016年至2020年期間因「章魚壺症候群」住院的20萬名美國成年人的數據發現，儘管這種疾病在女性中更為常見，但其中約有11%的男性死於該疾病，女性的比例則約5%，男多於女2倍以上。

「章魚壺症候群」是一種由心理壓力引發的急性心肌病變。之所以命名為「章魚壺」，是因為患者發作時，左心室收縮功能受損，導致心尖部像氣球般擴張，外形酷似日本傳統捕章魚用的「上窄下寬」陶壺。(圖/振興醫院臉書)

報告指出，男性和女性之間的差異可能與引發他們病情的因素有關。對於男性來說，心碎症候群通常是由身體壓力引起，例如手術或中風。對女性來說，這種壓力通常是情感方面，例如失去工作或失去親人。

研究主要作者、亞利桑那大學薩弗心臟中心莫瓦希德（Mohammad Movahed）表示，男性從心碎症候群中恢復可能也更加困難，因為他們往往缺乏社會支持來幫助他們應對壓力，「如果你有這種壓力觸發因素，而壓力沒有消失，那麼它可能會繼續損害心臟，或至少會降低康復的機會」。

延伸閱讀

冷高壓出海！鄭明典曬圖示警：最低溫恐日落後出現

北捷大安森林公園站驚傳火警 「男廁竄黑煙」乘客急逃

過敏反覆發作好不了？中醫推「白木耳、山藥、薏仁」調理