芙莉蓮哭3天險沒命？醫示警「心碎是真的」1族群最危險：嚴重恐心衰竭亡

記者許雅惠／台北報導

真的會「哭到斷腸」！醫揭恐怖「章魚壺症候群」像心肌梗塞，中大獎太嗨、吵架都出事（示意圖／資料照）

人氣動漫《葬送的芙莉蓮》最新劇情引發全網熱議！主角芙莉蓮因情緒潰堤，連續三天三夜嚎啕大哭，讓螢幕前的粉絲看了超心疼。不過，醫師嚴肅提醒，現實生活中「哭到心碎」可不是開玩笑！當情緒過度悲傷、憤怒，甚至是「中大獎」喜極而泣時，都可能誘發致命的「章魚壺症候群」（Takotsubo cardiomyopathy），嚴重時甚至會危及生命。

芙莉蓮哭倒長城？醫示警：心臟真的會「變形」

振興醫院在官方臉書發文示警，特別引用《葬送的芙莉蓮》中主角過度悲傷、痛哭三天三夜的情節為例。醫師指出，人類在承受強烈情緒衝擊時，心臟可能真的會「無法負荷」，進而出現急性心肌病變，也就是俗稱的「碎心症」。

醫師解釋，章魚壺症候群是一種因心理壓力導致的急性心臟功能異常。發作時，左心室收縮能力會突然「斷崖式下降」，導致心尖部呈現氣球狀擴張，外型激似日本傳統捕捉章魚用的陶壺，因而得名。

熱門動漫《葬送的芙莉蓮》近期更新的內容中，主角芙莉蓮嚎啕大哭了三天三夜，有醫師提醒，大喜或大悲都很危險，可能引發「碎心症」。（圖／翻攝自臉書／振興醫院-CHGH）

症狀激似心肌梗塞！誤診率高

「碎心症」的可怕之處在於其臨床症狀與心肌梗塞極度相似！患者通常會出現胸痛、胸悶、呼吸困難等狀況，第一時間常被誤以為是心臟病發作。但這類患者在接受冠狀動脈造影檢查時，往往血管並無阻塞，而是心臟收縮功能明顯變差。

點名「這族群」最危險！中大獎太嗨也要小心

誰是高風險族群？醫師特別點名「中老年女性」，尤其是停經後女性務必當心。常見的誘發原因不只是悲傷（如親友過世），包括重大爭吵、突發驚嚇，甚至連「中大獎」這種情緒劇烈起伏的喜事，都可能讓心臟受不了。

醫師最後強調，雖然多數「碎心症」患者在妥善治療下，心臟功能可逐漸恢復，但急性期仍可能併發心衰竭或致命性心律不整，絕不可掉以輕心。若出現胸悶、呼吸困難等不適，應立即就醫；平時也要學會適時紓壓、調適情緒，別讓「心碎」真的找上門。

