芙莉蓮是誰？蔣萬安喊成「茉莉蓮」 蕭美琴也看錯：比猜外國元首還難

《葬送的芙莉蓮》主角就是一名外貌少女的千歲精靈。翻攝自Netflix



「第十四屆臺北國際動漫節」5日起一連5天在南港展覽館登場，攤位數增至800個，目標是吸引超過50萬人次。台北市長蔣萬安出席開幕記者會，會前被堵訪時，把《葬送的芙莉蓮》講成了「茉莉蓮」，而副總統蕭美琴進行動漫角色大考驗時，也念成了「茉莉蓮」，她指出動漫對她而言是相對新鮮的領域，比起各國元首的姓名，動漫角色確實更具挑戰性。

蔣萬安出席活動致詞坦言，自己已有好幾年沒有特別關注動漫文化，但因家中大寶的影響，大寶特別「推坑」他接觸動漫，昨晚大寶特別交代他，若在動漫節現場看到吉伊卡哇的周邊商品，務必帶回，並提及《葬送的芙莉蓮》第二季已開播，希望他能購買福袋。

不過，蔣萬安堵訪時口誤，把「芙莉蓮」說成「茉莉蓮」，強調昨天才知道《葬送的芙莉蓮》很夯，大寶跟他介紹時，「我還看不清楚，葬送的茉莉蓮還是葬送的芙莉蓮」。

台北市長蔣萬安5日出席台北國際動漫節開幕活動。台北市政府提供

副總統蕭美琴也進行動漫角色大挑戰，她說，這個真的比猜外國元首還難。不過，她順利認出漩渦鳴人、麵包超人、皮卡丘、坂田銀時等人物，直到看著「芙莉蓮」的照片，脫口說出：「這好可愛喔！像一個小精靈」，後來瞄到桌上的提示說「茉莉蓮」，急說「我看錯，是芙莉蓮」！

蕭美琴指出，動漫作品不只是休閒娛樂，它們承載了極大的渲染力。在角色成長與故事推進中，能看見對理想的堅持，和面對困境時的勇氣。這種「韌性」，正是在現實生活中也需要的力量。這也是為什麼有這麼多人為動漫著迷的原因。

《葬送的芙莉蓮》（日語：葬送のフリーレン）是山田鐘人原作、阿部司作畫的日本漫畫，開始連載於2020年4月28日發售的《週刊少年Sunday》2020年第22、23合併號。作品以魔王被討伐後的世界為主軸，描繪精靈魔法使芙莉蓮的旅程與思索人生的意義。改編電視動畫於2023年9月至2024年3月播放。截止2026年1月31單行本累計發行部數突破3500萬部。2025年10月《週刊少年Sunday》（第46期）宣布因作者身體健康因素無限期休刊。

