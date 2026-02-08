「芙莉蓮」嚎啕大哭三天三夜 醫示警：恐引發碎心症…留意心衰竭

芙莉蓮也會心碎？當心「章魚壺症候群」。振興醫院臉書今指出，近期熱門動漫「葬送的芙莉蓮」中主角芙莉蓮回想，她曾過於難過而嚎啕大哭了三天三夜。醫師表示，強烈的情緒波動，包括嚎啕大哭、極度悲傷、憤怒，甚至是喜極而泣，心臟真的可能會受不了，恐引發俗稱「碎心症」的章魚壺症候群（Takotsubo cardiomyopathy），嚴重時恐導致心衰竭或致命性心律不整。

什麼是「章魚壺症候群」？振興醫院表示，這是一種由心理壓力引發的急性心肌病變，之所以命名為「章魚壺」，是因為患者發作時，左心室收縮功能受損，導致心尖部像氣球般擴張，外形酷似日本傳統捕章魚用的「上窄下寬」陶壺。

而誰是高危險群？包括中老年女性，尤其停經後為發病大宗，可能因親友過世、劇烈爭吵、極度恐懼，甚至大樂透中獎等強烈情緒變化。症狀為急性胸痛、呼吸困難、胸悶、胸部有壓迫感、休克等。

醫師強調，這類患者在進行冠狀動脈造影檢查時，通常血管是通暢的，但心臟收縮功能卻顯著下降。雖然多數患者在適當治療下心臟功能會恢復，但急性期仍可能併發心衰竭或致命性心律不整。

振興醫院於本報「元氣網」指出，「碎心症」治療以支持性療法為主，保守治療經常可以快速解決問題，然而少數患者仍可能合併休克或心衰竭等較嚴重的情況，需要加護病房的積極治療。

「心碎症候群」是一個相對預後良好的疾病，死亡率不到5%，患者通常會自己慢慢恢復左心室的收縮功能。但若患者同時併發心因性休克或心律不整，則預後會較差。

