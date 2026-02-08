「芙莉蓮」嚎啕大哭三天三夜 醫示警：恐引發碎心症…留意心衰竭
芙莉蓮也會心碎？當心「章魚壺症候群」。振興醫院臉書今指出，近期熱門動漫「葬送的芙莉蓮」中主角芙莉蓮回想，她曾過於難過而嚎啕大哭了三天三夜。醫師表示，強烈的情緒波動，包括嚎啕大哭、極度悲傷、憤怒，甚至是喜極而泣，心臟真的可能會受不了，恐引發俗稱「碎心症」的章魚壺症候群（Takotsubo cardiomyopathy），嚴重時恐導致心衰竭或致命性心律不整。
什麼是「章魚壺症候群」？振興醫院表示，這是一種由心理壓力引發的急性心肌病變，之所以命名為「章魚壺」，是因為患者發作時，左心室收縮功能受損，導致心尖部像氣球般擴張，外形酷似日本傳統捕章魚用的「上窄下寬」陶壺。
而誰是高危險群？包括中老年女性，尤其停經後為發病大宗，可能因親友過世、劇烈爭吵、極度恐懼，甚至大樂透中獎等強烈情緒變化。症狀為急性胸痛、呼吸困難、胸悶、胸部有壓迫感、休克等。
醫師強調，這類患者在進行冠狀動脈造影檢查時，通常血管是通暢的，但心臟收縮功能卻顯著下降。雖然多數患者在適當治療下心臟功能會恢復，但急性期仍可能併發心衰竭或致命性心律不整。
振興醫院於本報「元氣網」指出，「碎心症」治療以支持性療法為主，保守治療經常可以快速解決問題，然而少數患者仍可能合併休克或心衰竭等較嚴重的情況，需要加護病房的積極治療。
「心碎症候群」是一個相對預後良好的疾病，死亡率不到5%，患者通常會自己慢慢恢復左心室的收縮功能。但若患者同時併發心因性休克或心律不整，則預後會較差。
更多udn報導
春節出國潮 1細節沒注意恐影響整趟旅程
毛衣洗壞別丟！作家「1用品」救回縮水針織衫
廚房「肝腎殺手」醫公開五大易受潮粉狀食物
周三送神日…別把好運倒光光 清屯禁忌一次看
其他人也在看
口臭怎麼刷都沒用？醫揭「意想不到真兇」 很多成年人中鏢卻不知道
「怎麼刷再多次牙，口臭問題還是揮之不去？」35歲的陳小姐從事業務工作，近半年來總覺得喉嚨卡卡的，明明認真刷牙漱口，嘴裡卻還是有難聞的氣味。她原以為是牙周病作怪，看了好幾次牙醫都沒改善，後來在朋友建議下到耳鼻喉科檢查，才發現原來是扁桃腺結石在作祟。 什麼是「扁桃腺結石」? 台安醫院耳鼻喉科袁聖博醫師指出，扁桃腺表面佈滿許多稱為「隱窩」的小凹洞，當食物殘渣、口水分泌物、死亡細胞和口腔細菌聚集在這些隱窩中，逐漸鈣化堆積後就會形成結石。這些結石通常呈現淡黃色或米白色的顆粒狀，大小從米粒到豌豆都有可能。扁桃腺結石主要由細菌屍體和食物殘渣等有機物混合少量鈣鹽組成，質地相對較軟，袁聖博醫師表示，其中的厭氧菌會產生硫化物，帶來類似臭豆腐的腐敗氣味，這就是患者常出現難以消除口臭的主因。扁桃腺結石好發於20歲至70歲的成年人，兒童較為少見。 扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭 預防這樣做 扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭，即使努力刷牙漱口也無法改善。袁聖博醫師說明，患者經常感覺喉嚨有東西卡住、吞嚥時不順暢，有時會出現喉嚨疼痛、味覺異常等症狀，甚至在咳嗽或打噴嚏時突然吐出帶有強烈臭味的小顆粒。小型結石可能在咳嗽或
愈來愈多人40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
高血壓男洗腎中 血壓狂飆200竟是愛吃「1零食」很多人都在吃要小心
很多人愛吃酸酸甜甜的仙楂丸，解膩消食，讓人一口接一口把它當成解饞小零食。當心了！腎臟科醫師江守山日前在臉書分享，一名男病患長期為高血壓所苦，目前正洗腎的他突然血壓飆破200毫米汞柱，仔細詢問之下，才知
健檢報告別只看紅字！2數值算「血管老化指數」小心血管正在加速崩壞
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，許多人認為中風、失智、動脈硬化等疾病離自己很遙遠，要年紀大才會發生。然而，健檢報告中最常見的「血糖」和「三酸甘油酯」兩個數值，透過簡單公式，就能算出
「台灣水果」較甜恐害糖尿病？名醫用4字終極解答
蔬果有益健康，但台灣水果甜度較高會否導致血糖飆升？醫師王介立表示，首先，台灣本土研究發現，若台灣人攝取水果量不足，第二型糖尿病的風險會上升。另外，目前的臨床實證尚未支持「台灣水果會導致糖尿病風險上升」，這一說法，因此，「可以放心」吃台灣水果。
陳宗彥傳腦動脈瘤破裂！醫：4成患者1週前曾現「1徵兆」
行政院前發言人陳宗彥日前餐敘結束後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治，傳出疑似動脈瘤破裂，止血後必須開顱減壓，不過人一直沒醒，昏迷指數只剩3分，情況非常不樂觀。醫師提醒，約百分之40的患者在動脈瘤破裂前一週會出現「此生從未經歷過如此嚴重之爆炸性頭痛」，有時也會伴隨頸部僵硬疼痛，如有警覺即早就醫檢查，可以挽救大出血之不幸。
抗老不用狂補！研究揭老化真相 醫：顧好3大關鍵器官
台北榮總遺傳優生科主任張家銘今（7）日透過臉書粉專發文表示，從最新分子醫學觀點角度來看，人體老化不是所有器官同時走下坡，多數時候，老化不是全面崩壞，而是從幾個關鍵地方先出現亂流。張醫師引述2026年發表於國際期刊《Cells》的重要綜論指出，研究團隊提出「由局部到...
三酸甘油酯太高怎麼辦？外國營養師推薦20種食物降三酸甘油酯
三酸甘油酯是什麼呢？其實它是一種為了保護人體才會存在的血酯，不過過量就很容易引起心血管疾病，到底應該吃什麼才能降低過量的三酸甘油酯？以下將會介紹外國營養師推薦的20種食品。 三酸甘油酯是什麼？
一喝酒就臉紅的人中風風險高？醫揭「致命基因風險」
生活中心／綜合報導尾牙季到了，不少公司、朋友聚餐一場接一場，餐桌上少不了喝酒助興，但也常看到有人才喝幾口，臉、脖子甚至全身立刻通紅。多數人以為只是酒量差，但其實這與「酒精不耐症」體質有關。國內研究指出，台灣約有47%人口帶有相關基因，比例居全球之冠，而這不只是攸關喝酒不舒服，還可能和腦中風提早報到有關。
小弟弟大掃除「慘變紅豆冰」！醫揭除毛3隱患：不只性行為會傳染
農曆新年將至，許多男性忙完大掃除後，也想順便幫下半身「除草」。泌尿科醫師陳鈺昕提到，近日診間出現一連串除毛災情，不少男性除完毛後，皮膚紅腫如「紅豆冰」，甚至引發連鎖感染。對此分享3個除毛後常見的感染病症，私密處一旦出現紅、腫、痛、搔癢、膿包等症狀，不要自行擦藥或服藥處理，建議儘速就醫。
醫起看／腹痛就醫驚見「腸全壞」隔天身亡 醫無奈嘆：每天像走鋼索
醫起看／腹痛就醫驚見「腸全壞」隔天身亡 醫無奈嘆：每天像走鋼索
手麻是中風徵兆嗎？醫揭關鍵差異：還有5症狀速急診
冬季氣溫偏低，心血管與腦血管急症進入好發期，許多民眾擔心手麻症狀是否為中風徵兆。中醫師王聖翔表示，多數手麻情況並非中風所致，但若同時出現其他危險徵兆，務必立即就醫。
水果吃太多會飆血糖、糖尿病？名醫4字解答！快看最新飲食指南
蔬果有益健康，但有些人擔心吃太多水果會危害健康。醫師王介立表示，根據官方調查，絕大多數性別、年齡層的台灣人，攝取水果的份數都未達標準，因此，結論是「根本沒有」吃太多這個問題。「因此，當我說出『要多吃水果』這句話時，我完全不覺得我是在做壞事。」
腹痛「一開刀腸子已爛光」患者驟逝 急診醫喊：上班像在走鋼索！
醫病關係日益緊張，尤其第一線的急診科醫師感受特別深刻。一位急診醫師表示，最近看診的感覺就像在「走鋼索」，不知甚麼時候會出事！他以近日接獲的一位患者為例，因肚痛冒冷汗到急診就醫，短短2小時血壓驟降，緊急剖腹發現整個腸子都已壞死，患者隔天不治。急診醫坦言，很怕家屬提告，但很多恐怖的疾病如心肌炎、腦部靜脈血栓，都無法第一時間發現，但後果經常都要醫師背責任，實在令人膽戰心驚。
降血脂藥「66種副作用」假的？最新研究：僅4種有因果關聯 專家這麼看
斯他汀類（他汀）藥物（Statins）是臨床治療高血脂相當有效的降血脂藥物，仿單上卻列了至少66種副作用，令人心驚。醫學期刊《刺絡針》（The Lancet）最新發布研究成果顯示，只有4項副作用與藥物有關，且發生率相當低。（記者：簡浩正）
陳宗彥腦溢血！醫示警：腦動脈瘤破裂前會出現劇烈頭痛
行政院前發言人陳宗彥3日與友人聚餐時破戒喝酒，返回飯店後頭痛欲裂，送抵馬偕醫院時已昏迷，經診斷為顱底動脈瘤破裂導致腦溢血。腦動脈瘤破裂死亡率達三分之一，但四成患者在破裂前一周會出現爆炸性頭痛。
急診不是神…腹痛就醫「剖腹驚見腸子壞死」隔天身亡！醫怕被告嘆：上班像在走鋼索
急診診斷與救治過程總是分秒必爭，但並非所有病症都能當下診斷出來，一名急診醫師就分享他這天碰到一名80多歲老翁因便秘、聲音沙啞就醫，經檢查後才發現是巨大胸主動脈瘤，所幸即時察覺診治，才避免憾事。不過這位急診醫師也遇過另外一名症狀疑似腸中風的腹痛病患，卻在送醫後病情急轉直下，緊急開刀後仍不幸過世，也讓醫師憂心恐遭事後究責，為此無奈坦言：「很常有自己上班是在走鋼索的感覺。」
「瘦瘦針」英國示警風險 台灣累計21起疑不良通報
減重是全球課題，近期不少人流行施打「瘦瘦針」，不過誤用瘦瘦針，當心沒效又傷身，英國已發布安全警訊，提醒恐引發嚴重急性胰臟炎風險，台灣也有21起疑似不良反應通報。食藥署強調，瘦瘦針是處方藥，切勿網購或不明管道購買。
肚子痛「一開刀腸子全爛掉」！病患隔天就往生 急診醫超無奈
近年來醫療糾紛越來越多，不少醫師因為一時沒抓出疾病，導致病情惡化，慘遭被告。一名醫師近日就分享，最近遇到民眾肚子痛送急診，剖腹檢查一開刀，整個腸子都壞死了，且病患隔天就往生了。他無奈表示，很怕家屬要提告，常常有上班是在走鋼索的感覺。
喝錯咖啡恐傷身！6大族群地雷一次看「幾乎人人都中」
咖啡成分與比例的差異，會對健康產生截然不同的影響。營養師楊斯涵表示，並非所有人都適合用相同方式飲用咖啡，依據個人身體狀況選擇適合的咖啡種類，才能喝得健康又安心。