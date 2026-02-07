《芙莉蓮》第2季Netflix翻譯大亂 網疑誰是誰：欣梅爾變希莫爾

《芙莉蓮》第2季Netflix翻譯大亂引熱議。（圖／翻攝自X@Anime_Frieren）

日本人氣動畫《葬送的芙莉蓮》第二季上月開播，動漫迷紛紛上OTT平台Netflix觀看。不過此次字幕翻譯引發空前未有的爭議，不少人發現不僅將女主角「芙莉蓮」譯名改為「弗萊倫」等譯名，更把「說服」翻成相差甚遠的「求愛」一詞。知名小說家兼導演九把刀對此也忍不住發文驚呼：「到底誰是誰啦？」

九把刀在臉書貼出多張拍攝電視畫面的照片，內容為《葬送的芙莉蓮》第二季的劇情。而眾人熟知的勇者「欣梅爾」（Himmel），在中文字幕中變成「希莫爾」或「海默爾」；女主角「芙莉蓮（Frieren）大人」字幕變成「弗萊倫太太」；艾冉弟子「修塔爾克」（Stark）被稱「史塔克」；「費倫」（Fern）變成「芬」或「芬恩」。

廣告 廣告

其中，芙莉蓮與修塔爾克聊起費倫的橋段，台詞字幕翻譯「海特會談論芬的」，原話應該是「海塔（Heiter）動不動就會告訴我費倫的喜好」；另有一段翻譯應為「芙莉蓮，我可以試著說服他嗎？」翻成「佛里倫，你能不能讓我向他求愛？」讓粉絲氣炸。

而最新字幕令九把刀忍不住直呼：「最新一集的芙莉蓮的人名翻譯好暴走，翻譯是在賭氣嗎？」 並在文末標註「到底誰是誰啦」、「葬送的弗萊倫是三小」等。

此外，網友也紛紛在Threads發文提到，在第三集中修塔爾克原本只說了「對啊」，但中文字幕自動加戲變成「都來不及了才放馬後炮」；描寫孩童玩耍的輕鬆場面，字幕卻突然出現「媽耶好樣的」，引起粉絲哭笑不得。

事實上，Netflix日本動畫或電視劇普遍原聲是日文，但中文翻譯卻是按照英文版字幕來翻譯。有網友點出問題，Netflix在委託中文翻譯的時候，是拿英文台詞去找中文翻譯，才會引發此狀況。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

《世紀血案》改編林宅血案！李千娜喊「沒那麼恐怖」 網灌爆臉書急刪文

台南小姊弟「NET家扶禮券」被撿走！4千元全遭花光 警鎖定3人涉案

68歲女看護再婚102歲老翁遭疑「騙婚奪產」 爆搶人大戰！律師逆風發聲