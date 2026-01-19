芙莉蓮、膽大黨進駐台南！「超動漫研究社」免費入場 滿額贈獵人護照套

《葬送的芙莉蓮》造景區。圖／木棉花國際提供

寒假與農曆春節將至，台南動漫迷有福了！動畫代理商木棉花宣布，將於 1 月 22 日至 3 月 4 日在台南南紡購物中心 A1 館 5 樓夢想舞台，舉辦期間限定快閃店「超動漫研究社」。全場採免費入場，不僅集結《葬送的芙莉蓮》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》等人氣作品打造沉浸式造景，其中《進擊的巨人》帥氣的「瑪雷造型」更將首度在台南曝光，預計將成為熱門打卡點。

三大主題造景吸睛 巨人瑪雷篇場景首公開

本次快閃店主打「沉浸式體驗」，現場規畫三大主題造景區。除了能跟隨《葬送的芙莉蓮》踏上蒐集魔法的旅程，還能置身《Lycoris Recoil 莉可麗絲》的經典咖啡廳場景。最讓粉絲期待的，莫過於《進擊的巨人》造景，將首度還原動畫後期的「瑪雷造型」，讓粉絲能近距離感受里維兵長與調查兵團的帥氣英姿。

《進擊的巨人》造景區。圖／木棉花國際提供

6款福袋均一價777元 膽大黨、獵人周邊一次收

瞄準紅包商機，現場推出 6 款熱門 IP 限量福袋，每袋售價新台幣 777 元。《葬送的芙莉蓮》福袋內含鑽底霧杯組與造型抱枕；《獵人 HUNTER×HUNTER》則有奇犽方形抱枕與嘟嘟馬克杯；《進擊的巨人》祭出大尺寸里維布面滑鼠墊；近期話題大作《膽大黨》福袋主打三合一造型抱枕毯。此外，《鬼滅之刃》與《一拳超人》福袋也分別收錄實用的零錢包與玻璃水杯等周邊，CP 值極高。

滿額贈好禮 Threads打卡掛繪馬

為回饋粉絲，活動期間消費滿 799 元即贈《膽大黨》透明書籤；滿 1,299 元更可獲得《獵人 HUNTER×HUNTER》個性護照套。現場還特別設置「互動繪馬牆」，粉絲只要在社群平台 Threads 轉發指定貼文，即可領取繪馬寫下願望。

針對收藏控，現場設置了多款人氣作品收藏卡機，包含《戀上換裝娃娃》等隨機造型卡片供蒐集。同時祭出快閃店限定優惠，購買綠標掛畫享 2 件 8 折；紅標商品享 2 件 8 折、3 件 7 折優惠，讓粉絲在年節期間滿載而歸。

木棉花「超動漫研究社」快閃店

日期： 2026 年 1 月 22 日（四）至 2026 年 3 月 4 日（三）

時間： 依百貨營業時間為主

地點： 台南南紡購物中心 A1 館 5F 夢想舞台（台南市東區中華東路一段 366 號）

入場方式： 免費入場



