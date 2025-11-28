芝加哥中國城義診 慈善醫療多元服務

在美國，醫療保險費用高昂，並非人人負擔得起。慈濟在芝加哥中國城，首次舉辦義診，包括基本的家醫科、牙科、中醫，還能免費為有需要的人，施打流感疫苗。

初冬微寒的清晨，在芝加哥中國城慈濟的服務中心，迎來首次熱鬧又溫馨的義診。對社區裡許多沒有醫療保險，或因為費用望之卻步的居民來說，這樣的活動如同及時雨。

慈濟志工 邱蕙珊：「我們非常高興，有醫生、牙醫、執照針灸師、營養師，以及醫學生和大學生加入我們。」

共89人次的醫療服務，從家庭醫學、牙科、營養諮詢到中醫針灸，連流感疫苗都一應俱全。

兒童牙醫師 George Lin：「我知道我有能力和技能去服務他人，我很高興能來到這裡。」

家醫科醫師 彭立高：「我覺得這真的很好，因為慈濟就在這裡，在芝加哥這個社區，他們能夠把周邊地區的，許多人聚集起來，讓他們得到照顧，這真的營造了一種歸屬感和社區感。」

醫學院學生帶著滿滿熱忱投入量血壓、口譯等關鍵工作，更堅定學醫初衷。

羅莎琳德富蘭克林大學醫學生 容可謙：「我很高興大家能夠來到這裡，和我們交流，許多居民沒有家庭醫生，所以他們能夠主動來和我們，一起關注自己的健康，真的很好。」

伊利諾大學芝加哥分校醫學生 陳羽柔：「我感覺很棒，能來這裡，讓他們開心 讓他們笑，並開啟一段愉快的對話，總是讓人感到非常欣慰，即使工作很忙，但能抽時間和病人放鬆一下，彼此了解，也很美好。」

西北大學醫學生 金楢煊：「協調這些活動總是很困難，因為醫學生的日程安排很緊，而且我們診所不在唐人街，所以協調交通和後勤工作，比較不容易。」

在美國生活30年的陸南，被人與人的真誠互動感動。

就診者 陸南：「我覺得這邊感到很親切，就是說有點是回家的感覺，我就是謝謝大家，這個志工為我們老百姓服務。」

有了被聽見、被照顧的空間，服務中心立下未來長期服務社區的重要里程碑。

