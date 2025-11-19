芝加哥地鐵驚悚縱火！ 她遭男乘客潑不明液體點燃「全身燒傷命危」

美國芝加哥一名女子在地鐵上遭男子潑灑不明液體並點火。（圖／翻攝自YouTube／FOX 32 Chicago）

美國芝加哥近日發生一起駭人縱火案，一名26歲女子在地鐵上與一名約45歲男子發生口角，竟遭對方潑灑不明液體並點火，造成她全身大面積燒傷，目前仍在加護病房搶救，情況危急。警方已將男嫌逮捕，至於嫌犯所使用的液體為何、犯案動機，仍待進一步釐清。

綜合外媒報導，事件發生在17日晚間9時許，這名女子在CTA（Chicago Transit Authority）藍線列車上與男子起爭執，隨後男子突然拿出隨身的不明液體潑向女子，接著立刻點燃，火勢瞬間竄起。

列車到站後，男子趕忙逃離現場，而全身著火的女子則衝出車廂、倒在站台上。消防與救護人員趕抵後，立即將火勢撲滅並將女子送往醫院治療，警方表示她身上多處重度燒傷，目前仍在加護病房搶救，狀況極度危險。

有目擊者表示，「我看到一位女子躺在地上，他們正在幫她做CPR，她看起來非常非常痛苦。」

警方指出，已於18日拘捕一名男姓嫌疑人，但並未公布其身分，目前尚不清楚嫌疑人使用的液體為何，調查仍在進行當中。

受該事件影響，該地鐵路線一度關閉數小時，直至18日凌晨才恢復正常營運。

