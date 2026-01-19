芝加哥大學「炒幣虧損說」爆爭議 文科被裁背後是財務失衡非單一投資失誤

芝加哥大學投資失利風波延燒，文組科系為其承擔後果。 圖：翻攝自@UChicago

[Newtalk新聞] 美國名校投資加密貨幣的爭議，近期再度引發對文科衰落的討論。 1 月 13 日，知名社會學者趙鼎新在受訪時提到，自己曾任教多年的芝加哥大學削減文科建制，與美國總統川普的政策無關，而是「據說」因校方「炒加密幣輸掉了六十多億美元」。相關說法迅速在社群平台與學生圈流傳，將文科縮減與「投機投資失敗」直接連結。

關於芝加哥大學投資加密貨幣的傳聞，其實早已在學生與社群媒體間出現。 2024 年支持巴勒斯坦的學生抗議運動期間，校內歷史悠久的獨立學生媒體《芝加哥栗色報》曾披露，芝加哥大學不僅投資與巴勒斯坦相關的爭議產業，也在加密貨幣上進行高風險布局，並傳出虧損數千萬美元。

面對外界質疑，芝加哥大學官方否認巨額虧損，但也坦承涉足加密貨幣投資，並表示投資規模「相對不大」，且在過去 5 年中已成長至原來的 2 倍以上。這樣的回應並未平息爭議。《斯坦福評論》便諷刺指出，作為以現代經濟學與財政紀律聞名的頂尖學府，芝加哥大學至少應在投資表現上與同儕持平，但實際成果卻難以令人信服。

回到芝加哥大學本身，校方在 2025 年底更新的官方答疑中明確表示，並未因加密貨幣投資而出現損失，甚至暗示仍有獲利。不過，根據《斯坦福評論》、《金融時報》與 Investopedia 等 2025 年的相關報導，至少有多個消息來源指出，芝加哥大學約在 2021 年前後投資加密貨幣，實際虧損規模約為數千萬美元。

從財報來看， 2021 年至 2022 年間，比特幣相關資產從約 6400 萬美元降至 4500 萬美元，縮水約 1900 萬美元，時間點正好落在 2022 年加密市場大崩盤期間。至於趙鼎新提及的「 60 多億美元」虧損，外界普遍認為缺乏財務規模與公開資訊支持。

相較之下，芝加哥大學真正的壓力來自長期結構性財務問題。校方多年來透過舉債擴張校園與研究設施，導致債務與赤字居高不下。 2013 至 2023 年間，其捐贈基金年化回報率僅 7.48 %，明顯低於同期股市的 12.8 %，也落後常春藤盟校平均的 10.8 %。若投資表現能達到同儕水準，外界推算，芝加哥大學原本可多出數十億美元，足以緩解債務壓力。

芝加哥大學財務結構債務比高，長期透過舉債緩解財政困境，直接造成不健康的債務比例。 圖：翻攝自芝加哥大學

在此背景下，文科建制成為最先被調整的對象。 2025 年 6 月，芝加哥大學施特勞斯中心永久關停，引發學界震動；同年 9 月，校方也以長期財政壓力為由，暫停多個文科博士項目招生。然而，校內學者指出，人文學科其實高度自給自足，學術薪酬多數來自學費與捐贈基金，並非主要財務負擔，卻在整體失衡中承擔「背鍋」角色。

放眼全美，類似情況並不罕見。多所私立大學一方面以「審慎投資人」名義進行高風險投資，一方面在資源分配上傾向 STEM 領域，削減文科以騰出空間。聯邦補助縮減、就業市場對理工專業的偏好，以及學費與回報率的現實考量，進一步加速了這一趨勢。

芝加哥大學「炒幣虧損導致文科被砍」的說法，或許並不成立，但投機投資、財務失衡與文科縮減同時出現，確實構成一種難以忽視的黑色幽默，擁有 15 個諾貝爾奬的「芝加哥經濟學派」是乎格外諷刺。在市場邏輯主導下，美國私立大學更像風險投資機構，而非單純的人文教育堡壘，文科的退場，成為這套運作模式下最直接、也最沉重的代價。

