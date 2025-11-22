芝城住宅區淪紅燈區 居民投訴破紀錄 1天高達31起

芝加哥西南區近中途機場(Midway Airport)的社區居民，多年來眼睜睜看著家園從安靜的住宅區，淪為性交易頻繁的「紅燈區」。根據紀錄，光在今年8月份的某一天，相關當局在24小時內就接獲31起與性交易有關的911報案，尤其凸顯該問題已嚴重影響社區日常生活。

從該區居民拍下的影片顯示，自2024年7月起，位於西塞羅大道(Cicero Ave.)附近的47街到50街間，凌晨時段常有衣著暴露、甚至全裸的女性在街上走動。

附近街道上停滿汽車，車燈沿街閃爍，男子邊開車邊尋找性交易對象。居民說：「從晚上11時30分到早上5時30分間，這裡就像一條交通繁忙的公路。」另一名住了多年的居民表示，他甚至無法在自家巷弄停車，因為車輛川流不息。

居民表示，性交易不只發生在主要道路，現在更蔓延到小巷、前庭甚至後院。一名在地居住了12年的男子因害怕曝光而選擇匿名說：「他們已經走進社區裡，隨處可見。」住戶們嘗試過各種方法舉報，但情況依然持續。

甚至還有影片拍到凌晨期間，一名女子在停放的車內從事性行為，居民不滿表示，附近民宅住了許多孩童，這樣的場景讓人憂心忡忡且難以忍受。

該區的情況在透過媒體曝光後，芝市22區區長羅德里逵茲(Michael Rodriguez)與23區區長塔巴瑞斯(Silvana Tabares)紛紛施壓要求警方加強執法。

庫克郡警長辦公室隨後展開大規模臥底行動，鎖定抓捕買春客。紀錄顯示，警方剛行動短短幾分鐘，臥底警員就抓到第一批嫌疑人。最終於四小時內逮捕了八名男子，並扣押、拖吊車輛，每名買春客也面臨高額罰款。

庫克郡警長辦公室的達拉茲(Jim Draz)表示，警方採取行動的訊息很明確：「如果你不想被罰，就別靠近，我們在這裡，而且不會離開。」

至於為什麼不逮捕皮條客？達拉茲說，針對皮條客的調查仍在進行中，街頭臥底行動主要目標是減少買家數量，減緩街道交通擁堵問題。

由於伊州自2013年即已刪除了嫖娼重罪條款(Public Act 98-538)，因此嫖娼僅構成輕罪，讓執法更困難。警方表示，監控仍在持續，包括空拍監控和臨時臥底行動都會繼續。居民則期待透過這些行動，盡快讓社區恢復秩序，有住戶直言：「大家真的受夠了。」

