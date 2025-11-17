芝麻大肺癌差點被忽略！男做「1檢查」即時揪出 颱風天手術成功重生
【健康醫療網／記者陳靖安報導】「別人在颱風天防颱，我在手術房，對抗人生的另一場風暴。」去年7月25日，是凱米颱風襲台的日子，林先生因為左肺發現約1公分結節，在追蹤半年未消後，他選擇在颱風天躺上手術台切除病灶，正是這一刀，颱風天也成了他的「重生日」，為他迎來第二次健康人生。
LDCT早期篩檢建功 揪「芝麻大」早期肺癌
負責為肺癌病友林先生主刀診療的彰基醫學中心外科部主任王秉彥醫師指出，肺癌在過去多年來，高居國人癌症死因首位，其中肺腺癌更是非吸菸族群常見的類型。而許多病人沒有症狀，以為自己健康，但透過低劑量電腦斷層（LDCT）就能在0.8公分、如芝麻大小時發現異常。這就是早期篩檢的價值。
接受肺癌手術治療的林先生，之所以揪出病灶，起因於母親在兩年前因肺腺癌離世，經醫師提醒進行低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，他在檢查中發現左肺約1公分大小的結節，因追蹤半年未消，最終決定動手術切除。
3D導航結合微創手術 成功切除早期肺腺癌
這場手術由王秉彥主任主刀，團隊結合3D影像導引系統、複合式多軸X光攝影定位及達文西機械手臂微創手術，成功切除如芝麻大小的早期肺癌病灶。林先生術後恢復良好，一週內即出院，如今定期回診追蹤狀況穩定。
搶救早期肺癌新戰法 彰基跨科團隊啟動「精準三環」
從肺癌手術中健康重生的林先生，開心出席彰基舉辦的肺癌病友會。而在病友會上，彰化基督教醫院胸腔外科主任黃章倫醫師，進一步分享「精準三環—決戰早期肺癌」策略，整合「精細篩檢、精準定位、精密手術」三階段，由跨專科團隊聯手攻克早期肺癌。
另外彰化基督教醫院胸腔內科的黃國揚醫師，則以「一張基因報告改變命運」說明，藉由腫瘤基因檢測（NGS）與大數據輔助分析，能為病人量身打造最合適的標靶或免疫治療。
公費篩檢揪八成早期肺癌 三管齊下對抗「台灣第一癌」
彰化基督教醫院胸腔科主任林聖皓醫師提醒民眾，凡具肺癌家族史且男性45至74歲、女性40至74歲者，或50至74歲的重度吸菸者，皆可申請公費LDCT篩檢。據國健署統計，自2022年推行公費LDCT以來，全台已累積超過21萬人次受檢、揪出約2千5百名肺癌個案，其中早期比例突破八成、晚期比例更下降七倍。面對肺癌這項「台灣第一癌」，唯有政策推動、專業醫療與全民參與「三管齊下」，才能讓更多人早期診斷、早期康復。
