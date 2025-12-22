芝麻怎會動？客吃穀片「蟲蟲吞肚」 超市歉：助退換貨

台北市 / 綜合報導

食安亮紅燈了嗎？來看我們的獨家報導。有民眾18日到知名超市買了一包穀片，但隔天打開來吃覺得口感怪怪的，把穀片倒在盤子上後發現，穀片怎麼會動？仔細一看才發現，有至少10隻小黑蟲在上面爬來爬去，讓她嚇壞了，直言原本以為吃到芝麻，結果竟然是吃到黑蟲。對此專家指出，這種小黑蟲可能是粉扁蟲，是一種容易出現在五穀雜糧內的甲蟲，誤食下肚可能會引發過敏。 對此當事超市表示可能因為 環境較潮溼導致，會盡力協助顧客退換貨。

用勺子將穀片，一匙匙裝到盤子上，但仔細一看，穀片怎麼會動，把穀片撥開後，發現裡頭竟然有一隻，黑色小小的蟲子在裡面爬來爬去，而且不只一隻，民眾仔細觀察，拍到穀片中至少有10隻小蟲，組成蟲蟲大軍四處亂竄，讓買到的消費者難以接受。

投訴民眾林小姐(經變音處理)說：「我就吃了一下，就看到說它(穀片)上面有黑黑的顆粒，我就想說我買的不是麥片嗎，然後我就看了一下成分，它也沒有加芝麻，然後才發現那個黑黑的東西它居然在動耶，我就把它倒出來看，發現怎麼都是蟲直接嚇死。」

林小姐表示，18日從知名超市買一大包穀片，當下沒有拆封放在家裡，隔天打開來吃，發現口感怎麼怪怪的，把穀片倒出來還有吃下肚，才驚覺吃的不是芝麻是小蟲，讓她怒批沒仔細看，根本不會注意到。

投訴民眾林小姐(經變音處理)說：「太誇張了，像如果是真的是直接拌優格或拌牛奶的話，根本完全不會注意到。」黑色蟲蟲被林小姐吃進肚裡，她也擔心身體會不會因此出問題。

台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈說：「應該是屬於粉扁蟲類的，它是一種甲蟲，很容易在五穀雜糧裡面存活，有人會對這種蛋白質過敏，在處理的過程裡面，那有甲蟲混在裡面，或者在裡面就產卵，就繁殖。」

食安亮紅燈，林小姐第一時間向反映想自救，但...，投訴民眾林小姐(經變音處理)說：「我有直接私訊他們(超市)的官方(客服)，但是就還沒有得到回應。」

當事人控訴截至今（22）日下午，都沒有接到回覆，對此當事賣場回應，穀物類商品沒過期，可能因為環境較潮溼，出現相關情況，造成顧客困擾深感抱歉，也會盡力協助顧客退換貨。

