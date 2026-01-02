芝麻新品種台南2號 含油率優、適機械採收

（中央社記者汪淑芬台北2日電）農業部台南區農業改良場最新推出芝麻品種「台南2號」，更適合機械採收，整體成本降低幅度達35%，且含油率更優，有助提升國產芝麻產業競爭力。

農業部統計，目前芝麻主要靠進口，國產比率非常低，以民國113年為例，進口量達3萬8149噸，國產為1290噸，國產量為進口量約3%。

農業部農糧署官網介紹，台灣芝麻主要產地在台南西港、善化、將軍、佳里、安定、七股、新化。

台南農改場今天發布新聞稿，為提升國產芝麻產業競爭力，降低農民在栽培與採收過程中的人力負擔，近年積極推動芝麻省工機械化技術，並育成適合機械採收的低落粒新品種「台南2號」。

廣告 廣告

台南農改場指出，「台南2號」具備「低落粒」與「適合機械採收」兩大關鍵特性，成功突破過去國內芝麻生產仰賴人工採收的限制。相較於「台南1號」成熟後蒴果易裂、種子容易掉落，「台南2號」的種子落粒率大幅降低至3成以內，成熟後仍能穩定保留在蒴果中，更適合使用機械並一次性完成採收，大幅提升作業效率與收穫率。

台南農改場田間試驗顯示，「台南2號」機械採收率可達7成以上，每公頃可減少約45個人工，採收效率提升至9成以上。導入後每公頃可節省約新台幣5萬元生產成本，整體成本降低幅度達35%，帶動淨收益提升超過35%，效益十分顯著。

台南農改場表示，「台南2號」具莖桿粗壯、不易倒伏等特性，始莢高度超過20公分，便於機械切割收穫；生育期與「台南1號」相近，秋作約80至90天，有助農民延續原有管理模式。平均每分地產量可達120公斤，與「台南1號」相當，部分區域甚至有更高產潛力。

另外，「台南2號」的種子含油率達48.2%至51.8%，100公克鈣含量高達1197至1389毫克，均優於「台南1號」，兼具營養價值與加工應用潛力。「台南2號」是國產芝麻邁向機械化與永續經營的重要里程碑，台南農改場將配合示範觀摩與技術推廣，協助農民導入新技術，加速產業升級。（編輯：管中維）1150102