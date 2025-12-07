芝麻油比葵花油更能有效控制血糖！研究證實：效果高四倍

芝麻油在控制血糖方面展現出驚人效果，遠勝葵花油。最新刊登於《BMC Nutrition》期刊的臨床研究顯示，每日攝取芝麻油能顯著改善血糖指標，為糖尿病預防開闢新途徑。

芝麻油在控制血糖方面展現出驚人效果，遠勝葵花油。（圖／Photo AC）

研究團隊針對六十名罹患脂肪肝（MASLD）的女性進行為期十二週的隨機臨床試驗。參與者被分為兩組，每日分別攝取三十公克芝麻油或葵花油，同時配合低熱量飲食計畫。實驗結束後，兩組參與者均有減重效果，但芝麻油組在血糖控制方面的表現卻遠遠超越葵花油組。

胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，適量攝取芝麻或芝麻油對脂肪肝患者確實有益。「芝麻富含維生素E，能改善肝臟發炎情況並減少肝細胞損傷，同時含有多種木酚素，包括芝麻素、芝麻林和芝麻酚，這些成分不僅具有抗氧化特性，還能幫助穩定血糖水平。」

研究數據顯示，芝麻油組在血糖相關指標上的改善幅度令人驚訝。空腹血糖（FBG）下降了18.2mg/dL，而葵花油組僅下降4.3mg/dL；空腹胰島素（FSI）降低3.2μIU/mL，葵花油組則只降低0.5μIU/mL。

研究數據顯示，芝麻油組在血糖相關指標上的改善幅度令人驚訝。（示意圖／Pexels）

胰島素阻抗指數（HOMA-IR）方面，芝麻油組下降1.4，遠優於葵花油組的0.3；胰島β細胞功能（HOMA-β）則提升15.6，葵花油組僅提升3.2。這些數據清楚顯示，芝麻油不僅能有效降低血糖，還能改善胰島素效率及增強胰島β細胞功能。

芝麻油之所以能有效控制血糖，主要透過三大生理機制：代謝途徑、荷爾蒙途徑及抗氧化途徑。其中的單元不飽和脂肪酸（MUFA）能保護胰島β細胞、改善胰島素敏感度，並調節脂質代謝基因，從而減少胰島素阻抗。

在荷爾蒙途徑方面，MUFA可刺激升糖素樣肽-1（GLP-1）的分泌，促進胰島素釋放並增強β細胞功能。抗氧化途徑則依靠芝麻素、維生素E等抗氧化物質清除自由基，保護β細胞並促進葡萄糖攝取與胰島素分泌。

值得注意的是，研究中參與者採取「冷用」方式食用芝麻油，例如淋在沙拉上。（示意圖／Pixabay）

值得注意的是，研究中參與者採取「冷用」方式食用芝麻油，例如淋在沙拉上、拌在飯或麵裡，或加在已煮好的菜餚上，而非用於高溫煎炸。這種食用方式能避免高溫破壞芝麻油中的芝麻素、維生素E等營養成分，使健康效益最大化。

雖然橄欖油、芥花油、亞麻籽油等植物油也具有健康益處，但多項研究顯示，芝麻油在血糖控制方面表現尤為突出。這項研究為芝麻油作為日常飲食中控制血糖的有效工具提供了科學依據，特別是對於有脂肪肝或血糖控制問題的人群。

