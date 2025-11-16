芝麻醬亂放恐變「一級致癌物」！醫師示警：高溫也無法破壞毒素
（記者洪承恩／綜合報導）芝麻醬看似日常調味品，但若保存不當，可能暗藏「黃麴毒素」風險。台灣潮濕悶熱的氣候本就適合黴菌生長，醫師提醒，長期食用放在室溫數月的芝麻醬，可能讓毒素悄悄累積，導致肝功能異常甚至增加肝臟疾病風險。近來就有家庭主婦因為愛用芝麻醬拌麵，卻忽略保存方式，造成肝指數長期偏高，引發關注。
根據《常春月刊》報導，嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科醫師李翔豐分享，這名家庭主婦多年肝指數微高，但檢查不出原因。直到深入了解飲食習慣後，才發現她習慣一次買大量散裝芝麻醬，放在常溫好幾個月才吃完。醫師推測，她長期吃到保存不佳的芝麻醬，使肝臟持續受到低劑量毒素刺激。調整保存方式後，她的肝數值才慢慢回穩。
示意圖／醫師警告，芝麻本身容易遭受汙染，放在台灣這種濕熱氣候下，更可能讓黃麴毒素快速繁殖。（擷取自免費圖庫Pixabay）
李翔豐，芝麻本身就容易遭黃麴菌污染，若放在「台灣這種濕熱氣候」下，長時間儲存更可能讓黃麴毒素快速繁殖。其中「黃麴毒素B1」是毒性最強的種類，不僅耐熱、烹煮也無法破壞，因此只要吃進肚子就可能對肝臟造成傷害。世界衛生組織也將其列為一級致癌物，長期攝取可能引發肝硬化甚至肝癌。
示意圖／醫師警告，芝麻本身容易遭受汙染，放在台灣這種濕熱氣候下，更可能讓黃麴毒素快速繁殖。（擷取自免費圖庫Pixabay）
除了肝膽專科醫師提醒外，腎臟科醫師江守山也曾警告，醬料就算放冰箱仍可能因環境潮濕而變質。他建議，只要發現醬料「變色、變味、或冒出白點」，就應該立即丟掉，千萬不要硬吃，以免增加身體負擔。
專家強調，不論是芝麻醬或其他醬料類食品，開封後都應盡快用完。如果家中有小孩、孕婦或慢性病患者，更應注意食品保存與定期清查食材，避免不知不覺吃下受污染的調味品，才是守護健康的關鍵。
