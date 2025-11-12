「芝麻龍眼」是Energy爆紅推手！陳艾玲罕見露面 理解坤達閃兵：休息也好

【緯來新聞網】《臺北大巨蛋·民歌大團圓》正式進入倒數階段，限定女力戰隊「八仙合韻」今（12日）合體綵排，久違沒露面的「芝麻龍眼」陳艾玲（芝麻），消失的這些年其實都在幕後創作，早年在環球音樂服務，一手培育出陳奕迅、潘瑋柏、「Energy」、「大嘴巴」等歌手，談到坤達、書偉、薛仕凌閃兵，坦言可理解當時時空背景的選擇，事情已發生：「讓他們休息一段時間也好。」

陳艾玲久違露面受訪。（圖／記者許方正攝）

陳艾玲當年和林育如（龍眼）組合「芝麻龍眼」，是台灣校園民歌後期的女子二重唱組合，推出第一張專輯《動不動就說愛我》就大紅特紅，後來她們在前往演唱會的途中發生車禍，林育如右側太陽穴撞成大片瘀青、半個月後離世，「芝麻龍眼」就此解散，也讓陳艾玲沉寂1年多，之後發行幾張個人專輯，就改轉戰幕後，曾任環球音樂製作部經理。



在她任職時紅的團體Energy、大嘴巴都是這次閃兵被查對象，陳艾玲掩面一笑，坦言當初看到在查閃兵的事情時，就曾想過「會和他們有關嗎」？沒想到還真的是。她認為可以理解在那個年代有這樣的選擇，畢竟在當紅之際，團體若少一個人都難以運行，但因為她當時在音樂製作部所以不管經紀部的事，所以並不知當時公司是否有何安排。

坤達私下頗念舊。（圖／翻攝坤達臉書）

想起過往華語音樂的精彩，陳艾玲很有成就感，「我做了很多歌手、經典歌，每次看到還是很有成就，我們（和Energy）有群組，坤達結婚時候，他很念舊，邀情我們環球一起聚會，他們回歸之後，在小巨蛋有給包廂給環球」。



事情曝光後，她有傳訊息關心，「讓他們休息一段時間也好，但才合體又突然散了，當作好好沉澱休息，也可以考慮生個孩子啊」，總之他們的群組都持續有在家常聊天。



難得在大巨蛋開唱，有安排緬懷林育如的橋段？她認為，因為這不是自己的專場，加上演出歌手眾多，時間已經從下午到晚上，已經很有挑戰性，「再花一點時間去懷念，好像不是切入民歌五十年，我跟龍眼是抓到尾巴，能夠參加這個演出已經是非常幸褔的事情」，若真的有機會，未來再考慮辦專場。

芝麻龍眼紅極一時。（圖／翻攝陳艾玲臉書）

