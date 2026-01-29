芥花油混充進口橄欖油 調查局春節前夕查獲假油案 15

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台北市中山區2家國際公司為降低成本、牟取暴利，涉嫌於113年起自義大利進口少量「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」後載運至新北市深坑區倉庫，再於倉庫內將低價芥花油與進口橄欖油混充裝瓶，於瓶身不實標示「原產地：義大利」及「100% PURE橄欖油」，以批發方式販售予餐廳食材批發商及手工皂材料行，調查局嘉義市調查站報請台北地檢署指揮一舉查獲，2家公司的黃姓及李姓負責人各以80萬元交保、李姓及傅姓員工各以20萬元交保，全案仍持續擴大清查銷售流向。

檢調查出，黃姓負責人以其經營的國院公司名義自義大利進口「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，另由李姓負責人以其經營的公司名義自國內購買芥花油後，共同於新北市深坑區倉庫，以每20公升橄欖油攙雜約500公升芥花油（即1比25之比例），再以簡陋機具設備自行混合後分裝至「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」空桶，並黏貼「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」、「原產地：義大利」及「100% PURE橄欖油」標籤，藉以欺騙不知情之消費大眾，目前查知2家公司自113年迄今，已售出約2萬箱混充橄欖油，不法獲利約1500萬元。

嘉義市調站蒐證後報請台北地檢署檢察官吳啟維指揮，會同新北市調處、基隆市調查站、嘉義市刑事警察大隊、衛生福利部食品藥物管理署、台北市衛生局及新北市衛生局等單位共同組成專案小組，於115年1月20日同步搜索2家公司、發貨倉庫及黃姓負責人、李姓負責人住居所等6處。

專案人具當場查封以芥花油混充橄欖油130箱（每箱6罐、每罐2公升裝）並分由台北市衛生局及新北市衛生局取樣送驗，另查扣混充油品機具設備、待分裝「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」空桶、標籤及帳冊等。

經檢察官複訊後認黃姓負責人、李姓負責人、李姓及傅姓員工涉犯刑法詐欺及違反食品安全衛生管理法第49條第1項等罪嫌，黃姓及李姓負責人各以80萬元交保、李姓及傅姓員工各以20萬元交保，全案仍持續擴大清查銷售流向。

調查局強調，面對重大民生犯罪不斷變化及挑戰，調查局持續配合行政院食品安全辦公室「五環2.0食安政策」，推動食安五環政策，加強查緝黑心食品，打擊非法業者；春節連續假期將至，民生食用油需求激增之際，調查局呼籲民眾勿購買來路不明食用油，如發現假冒、混充食用油品，可就近通報調查局各外勤處站或撥打檢舉專線，共同維護國人健康與食品安全。

照片來源：調查局

