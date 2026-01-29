芥花油混進口橄欖油！2萬箱早已流竄市面 黑心廠商牟利千萬元

調查局嘉義市調查站破獲芥花油混充進口橄欖油案件，發現黑心業者以此方式欺騙消費者，獲利金額高達1,500萬元。（嘉義市調查站提供）

台灣這幾年食安問題頻傳，最近調查局嘉義市調查站破獲芥花油混充進口橄欖油案件，有黑心業者從義大利進口「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，另外再找人在國內購買芥花油，之後再以簡陋機具設備自行混合後分裝至「蒙特樂橄欖油」空桶，用此手法欺騙消費者，據了解目前該廠商已售出約2萬箱混充橄欖油，不法獲利高達1,500萬元。

調查局嘉義市調查站在接獲線報後，循線深入調查，並報請台北地方檢察署吳啟維檢察官指揮相關單位，於今年1月20日同步搜索融○公司、源○公司、發貨倉庫及黃姓負責人、李姓負責人住居所等6處，當場查封以芥花油混充橄欖油130箱（每箱6罐、每罐2公升裝）並分由台北市政府衛生局及新北市政府衛生局取樣送驗，另查扣混充油品機具設備、待分裝「蒙特樂橄欖油」空桶、標籤及帳冊等。

廣告 廣告

根據調查，黃姓負責人以融○公司名義自義大利進口「蒙特樂橄欖油」，再由李姓負責人以源○公司名義自國內購買芥花油，共同於新北市深坑區倉庫，以每20公升橄欖油攙雜約500公升芥花油（1：25比例），再以簡陋機具設備自行混合後分裝至「蒙特樂橄欖油」空桶，並黏貼「蒙特樂橄欖油」「原產地：義大利」「100% PURE橄欖油」等標籤，以此方式欺騙不知情的消費者，從2024年迄今，已售出約2萬箱混充橄欖油，不法獲利金額高達約1,500萬元。

黑心業以簡陋機具設備自行混合芥花油、橄欖油後，再分裝貼上標籤，以此方式欺騙消費者。（嘉義市調查站提供）

檢察官複訊後認黃姓負責人、李姓負責人、李姓及傅姓員工涉犯刑法詐欺及違反食品安全衛生管理法第49條第1項等罪嫌，黃姓及李姓負責人各以80萬元交保、李姓及傅姓員工各以20萬元交保，目前全案仍持續擴大清查銷售流向。

更多鏡週刊報導

阿滴健檢大紅字！醫師曝數值爆表 超過儀器檢測上限

台中豐原蛋雞場爆禽流感 醫師粉專列6點安全吃蛋方法

快訊／陳菊請辭監察院長 賴清德：謝謝她為人權、民主付出的心力