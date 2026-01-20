芥菜種會串聯全台送愛 逾600名雙北脆弱家庭凱達大飯店溫馨共聚





對許多脆弱家庭而言，「過年」常意味著更沉重的經濟枷鎖。基督教芥菜種會發起「用愛串聯全台」行動，18日晚間於台北凱達大飯店舉辦北區主場感恩圍爐。活動邀請雙北地區認養家庭與社區志工逾 600 人共餐，現場更有隔代教養長輩感性分享翻轉心路。芥菜種會今年預計於全台舉辦 18 場圍爐，涵蓋曾受天災影響的花蓮、台南等區域，陪伴逾 5,000 位民眾溫暖過好年。

從「想放棄」到「有勇氣」：潘奶奶隔代教養的希望曙光

在圍爐會場中，年近七旬的潘奶奶帶著兩名孫女出席，分享了這段艱辛的生命歷程：

家庭變故： 潘奶奶歷經喪偶與兒媳離異，曾因打零工收入不穩與教養壓力，一度絕望到想將孫女送養。

精準扶助： 透過芥菜種會「三福助人網」的介入，提供認養金、物資箱，並由「安安」家陪員定期入戶陪伴，讓潘奶奶學會正向溝通。如今，親子關係大幅改善，潘奶奶在星級飯店的餐桌上，流露出久違的笑容。

不只是一頓飯：星級飯店圍爐重塑「家的平安」

芥菜種會執行長李肇家指出，脆弱家庭平日難以踏入五星級飯店，透過大型圍爐，能帶給家庭成員「被看見」的尊嚴感：

核心價值： 圍爐不僅是溫飽，更是連結。讓照顧者知道自己並不孤單，透過與其他家庭交流，累積重新出發的力量。

五大方針： 2026 年芥菜種會將落實「家的扶助、家的安全、陪伴教育、照顧者學校、社企以工帶振」五大方針，全面接住脆弱家庭的需求。

感恩 2025、許願 2026：全台 18 場巡迴暖意不間斷

活動現場透過回顧影片感念志工夥伴，並邀請受助家庭寫下 2026 年心願卡：

全台動員： 今年圍爐足跡遍及全台，特別關注曾受災害衝擊的花蓮光復、台南楠西等偏鄉地區。

新春紅包： 現場發放愛心紅包，將社會大眾的關懷具體化為節慶的祝福。

公益響應： 芥菜種會呼籲各界捐款支持圍爐經費，讓愛與盼望能在社區各個角落紮根。

【支持脆弱家庭圍爐行動】

愛心捐款官網： https://lihi.cc/uZxid

服務專線： 02-7705-9292

使命： 透過福音、扶助、扶立，陪伴脆弱家庭翻轉困境。

透過 18 場跨越城鄉的圍爐，芥菜種會展現了社會安全網的厚度。在這個新春之際，每一份支持潘奶奶、支持脆弱家庭的力量，都是讓「過年如過關」轉化為「過年如領受恩典」的重要關鍵。

