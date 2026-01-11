芥菜種會串聯全台17場星級圍爐 5,000人溫馨共聚盼轉化年節壓力





對許多脆弱家庭而言，「過年如過關」是沉重的現實。為了緩解年節支出與照顧負擔，基督教芥菜種會今年發起「用愛串聯全台」行動，在全台舉辦 17 場「新春送暖感恩圍爐」。活動特別邀請曾受災區衝擊的花蓮光復、台南楠西等地的脆弱家庭，共計逾 5,000 人走進星級飯店共享團圓飯。此外，芥菜種會社企品牌「習得」同步推出以工「帶振」年節禮盒與年菜，呼籲社會大眾認購支持，讓愛心化為具體行動。

從「壓力高峰」到「暖心連結」：星級飯店變身溫暖避風港

芥菜種會執行長李肇家指出，對於經歷馬太鞍溪潰堤等天災或長期深陷經濟困境的家庭，年節往往是心理與經濟壓力的頂點。

看見需求： 透過攜手台北凱達、台中金典、花蓮福容等知名酒店，芥菜種會邀請 5,150 位脆弱家庭成員暫時放下生活重擔。

扶助精神： 李肇家強調，圍爐的核心在於讓照護者感受到「被看見與被支持」。當家長與孩子能安心在星級環境中用餐，這份力量將轉化為他們繼續前行的動力。

阿豪家的溫情時刻：隔代教養下的希望起點

長期接受扶助的少年阿豪（化名）自幼與祖父母相依為命。祖父是歌仔戲演員但收入不穩，祖母則深受腰椎疾病困擾。

精準支持： 芥菜種會定期提供認養金、生活物資箱，並透過親子成長課程穩定家庭情感。

支持網絡： 今年阿豪一家受邀參與圍爐，在充滿節慶氛圍的聚會中，與助人網志工建立更深層的連結，成為家戶重建希望的重要契機。

以工「帶振」：選購習得禮盒，用行動支持自立

除了實體聚餐，芥菜種會社企品牌「習得」今年推出多款由「帶振夥伴」親手製作的年節產品：

年節贈禮： 包含「平安喜樂祝福」、「金磚果香咖啡」等 7 款質感禮盒。

團圓年菜： 推出「團圓福滿年菜禮盒」，將「暖心熟食箱」計畫延伸至年夜飯桌。

購買即支持： 每一份訂單都能直接協助以工「帶振」者獲得收入與自立的機會。

如何參與送暖行動？

線上祝福： 參與官方 Facebook 留言送祝福活動，文字鼓勵脆弱家庭。

認購支持： 至「以工帶振供需平台」選購禮盒與年菜

捐款資訊： 撥打專線 02-7705-9292 支持圍爐經費。

活動詳情： https://lihi.cc/uZxid

讓愛與盼望在社區生根

透過福音、扶助、扶立的「三福助人網」精神，芥菜種會期盼透過圍爐與公益禮盒，連結社會大眾的善意，共同編織一張安全網，確保每一個在困境中的家庭都能溫暖迎接新的一年。



