芥菜種會全面推陪伴教育 盼全台5千個教會都是陪伴據點

基督教芥菜種會自2023年起在社區推動「助人網」，至今已成立18處據點。芥菜種會執行長李肇家表示，偏鄉家庭因人口外移、照顧力薄弱，導致孩子缺乏陪伴而出現學習與情緒問題，因此，他們將全面擴大成立「助人網」，目標是與全台5千個教會結合，希望讓每個教會都成為陪伴據點。

根據衛福部統計，2024年113保護專線共通報1萬9,709件保護性及脆弱家庭案件，全台脆弱家庭數量逐年成長。基督教芥菜種會自1952年成立至今，持續深耕社區、服務家庭，目前在全台已有44處服務據點，並自2023年起串聯地方教會與社區建立「助人網」，目前已在桃園復興、花蓮光復、高雄蚵仔寮等地設置18處陪伴據點，針對脆弱家庭提供生活物資、教育培力、以工「帶振」，以提高家庭韌性。

芥菜種會執行長李肇家受訪表示，該會2年多來已透過全台18處陪伴據點支持超過2萬2千人次兒少，從課後陪伴、遊戲化學習到情緒與人際教育，重點是提供弱勢家庭最缺少的穩定陪伴，希望讓脆弱家庭中的「小孩不怕學、青年有機會，長者有第三人生」。

李肇家指出，今年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，芥菜種會在當地成立助人網，發現這些位處偏鄉的部落孩子本就存在學習與情緒問題，而非災後才有的現象，促使他們決定將助人網的陪伴模式進一步推展至全台，希望降低教育不平等與兒少心理健康風險。他說：『(原音)所以我們就會在2026年更往這個方向，把所謂的我們現在訓練出來的師資，然後帶著教材，然後我們把他差派到偏鄉跟部落裡面，去做陪伴這些小孩跟照顧者的這樣一件事情。』

李肇家表示，該會已累積培訓253名「陪伴老師」，其中大多是50歲以上的壯世代族群，他希望可以招募到更多不分年齡層的老師，也希望陪伴據點能與全台5千個教會結合，讓每個教會都能成為助人網據點。(編輯：陳士廉)