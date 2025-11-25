芥菜種會啟動「用愛串聯全台」聖誕送暖！ 集結物資、辦桌音樂會，送愛花蓮光復災區





基督教芥菜種會於今日在成立64年的愛心育幼院集結，正式啟動年度「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，並將關懷車隊送往光復洪災區。

愛心將送抵花蓮馬太鞍教會，芥菜種會廚師團與志工將以辦桌的形式陪伴鄉民，同時舉辦祝福音樂會及聖誕禮物，為災後家園重新點亮盼望。此外，愛心育幼院的孩子也以腳踏車車隊方式，將聖誕禮物親送到認養服務合作教會，用兒少的純粹愛心串聯全台。

芥菜種會董事長蔡仁松表示，家庭常因經濟、親職失能或災後重建而失去穩定。芥菜種會秉持三福助人網理念，透過舉辦年度新春圍爐、母親節祝福好物及聖誕禮物募集等活動，持續將來自全台的愛，帶給全台逾7000名認養童與照顧者。

光復救助進入中長期：重點支援交通與行動輔具

光復洪災讓當地隔代教養、單親照顧及老老照顧等脆弱家庭面臨更沉重的挑戰。芥菜種會於災後立即啟動救助，目前服務已銜接中長期：

廣告 廣告

硬體修繕： 累計完成 46 戶修繕評估，其中 27 戶已在施工中，盼於農曆年前完工。

行動支持： 針對災後交通不便，已發放 31 輛機車與 7 台長者電動代步車（其中2台作為據點服務使用），以具體行動支持家戶走在重建路上。

據點成立： 在光復設立兩個服務據點，持續陪伴家戶。

呼籲社會關注：看見照顧者背後的重量與需要

芥菜種會執行長李肇家強調，照顧者長期的疲乏與親子關係的張力，是脆弱家庭面臨的隱形挑戰。今年聖誕節的「用愛串聯全台」行動，特別送愛到光復，是希望社會大眾一同看見照顧者背後的重量與需要。

芥菜種會感謝永齡基金會、富邦慈善基金會、IKEA 宜家家居、眠豆腐有限公司等眾多愛心企業在光復洪災後攜手支持。芥菜種會將持續串聯企業、合作教會與志工夥伴，推動「家的扶助、家的安全、陪伴教育、照顧者學校」等五大服務方針，邀請社會各界共同支持「號召10,000名認養人計畫」，為脆弱家庭帶來長期的支持。更多支持資訊請見官網或洽服務專線02-7705-9292。

更多新聞推薦

● 滅火器登高雄跨年獻上全新創作 芒果醬、Ponay的原式大樂隊熱唱嗨翻港都