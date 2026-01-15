芥菜種會推動跨界助人平台 回應社區脆弱家庭多元需要

芥菜種會執行長李肇家(左三)、全坤建設總裁李隆廣(中)、愛心育幼院院長蘇鈺惠(右一)等人，一同為上梁儀式簽名獻上祝福。（圖：芥菜種會提供）

▲芥菜種會執行長李肇家(左三)、全坤建設總裁李隆廣(中)、愛心育幼院院長蘇鈺惠(右一)等人，一同為上梁儀式簽名獻上祝福。（圖：芥菜種會提供）

社會快速變遷，使家庭需求日益多元且複雜，單一服務模式已難以回應脆弱家庭長期且嚴峻的挑戰。基督教芥菜種會於15日上午在新北市新莊舉行「愛心學苑三福助人園區」上梁感恩禮拜。芥菜種會執行長李肇家指出，園區的興建，並非資源堆疊規模擴張，而是因應脆弱家庭需求不斷增加、處境日益複雜，社會亟需一個能整合共享、串聯各界資源的助人平台，讓更多社會力量得以共同投入，發揮整體影響力。

廣告 廣告

「愛心學苑三福助人園區」原址承載愛心育幼院超過一甲子的歷史，自1957年起照顧弱勢兒少，至今陪伴逾3,500位孩子成長。因院舍老化與安全考量， 2017年愛心育幼院的服務暫遷至樹林院區，並啟動原址改建計畫。李肇家表示，「愛心學苑三福助人園區」不只是建設工程的里程碑，更是將從過往以單一安置服務為主的模式，進一步發展為跨界合作的助人平台，結合政府、企業、NGO與教會等多元力量，推動「三福助人網」，以「福音、扶助、扶立」為核心，陪伴脆弱家庭從受助走向自立，重建生活的信心與盼望。

上梁禮拜特別邀請曾在愛心育幼院成長的「芥菜籽」（受助者）參與祝福，由曾任芥菜種會董事長、同樣為「芥菜籽」的賴顯章牧師祝禱，象徵服務精神的延續與傳承。賴牧師引用聖經馬太福音第七章24-27節，勉勵大家以愛心與真理為基礎，將信仰化為實際行動，建立穩固如磐石的信心根基，亦呼應芥菜種會推動助人園區的方向，是延續既有服務精神的具體實踐。

「愛心學苑三福助人園區」為傳遞祝福、深化扶助、推動扶立的三福助人平台，芥菜種會在此建造「家的扶助、家的安全、陪伴教育、照顧者學校、社企以工帶振」等五大服務方針，並作為社區需要者裝備、實踐與受差派的場域。「福音」方面，12-13樓作為向社區傳遞祝福聲音與關懷的空間；「扶助」方面，1-4樓的愛心學苑走入社區，連結助人網共同陪伴關懷兒少、青年與長者；「扶立」方面，6樓設置陪伴教育與照顧者學校的培力教室，並推動社企育成，讓受助者經裝備與實習後，得以差派至更多需要之處，不僅邁向自立，更成為助人者。

園區於111年5月開工，預計今年12月完工，將整合企業、NGO、政府資源與教會，提供培育、成長、分享與傳承的完整支持路徑，透過共享辦公空間、培訓教室、社企育成、市集與社區服務場域，協助需要者從受助走向自立，進而回饋社會，成就善的循環。芥菜種會期待園區落成後，成為更多人走進來、共同參與的助人平台，邀請社會各界持續以行動支持，讓更多需要在這裡被接住，讓更多脆弱家庭在陪伴中重新站穩腳步、邁向自立。更多資訊可參考官網：https://www.mustard.org.tw 。