芥菜種會「用愛串聯全台」 新春圍爐陪伴脆弱家庭安心過年

《圖說》芥菜種會「用愛串聯全台」新春圍爐活動 。（芥菜種會提供）

【民眾網諸葛志一臺中報導】農曆新年將至，基督教芥菜種會推動的「用愛串聯全台」新春圍爐行動持續在各地展開，22日晚間於金典酒店舉辦中區新春送暖感恩圍爐。芥菜種會邀請台中、苗栗地區的認養家庭與助人網夥伴，近600人齊聚一堂，共享年味並彼此交流，在寒冬中為脆弱家庭帶來更多支持與希望。

芥菜種會執行長李肇家表示，面對脆弱家庭的多重困境，芥菜種會以「三福助人網」（福音、扶助、扶立）為核心理念，並透過「五大服務方針」，包括家的扶助、家的安全、陪伴教育、照顧者學校及社企以工「帶振」，從生活穩定到培力自立，支持脆弱家庭重塑平安與喜樂。

《圖說》芥菜種會執行長李肇家與脆弱家庭互道新年快樂、傳遞溫暖祝福。（芥菜種會提供）

李肇家說，圍爐活動不僅是一場餐敘，讓辛苦的照顧者和孩子，都能夠坐下來好好吃頓飯，更象徵照顧者的努力被看見、被支持、被祝福，期盼每個家庭都能在愛與陪伴中獲得重新出發的力量。

截至2025年底，芥菜種會中區中心扶助1,296名認養童，逾5成來自單親家庭，亦包含隔代教養與經濟弱勢的脆弱家庭。活動現場特別邀請脆弱家庭上台分享2026年的心願。在彼此的分享與鼓勵中，圍爐的意義超越了餐桌，成為凝聚社區支持、重塑希望的重要時刻。

芥菜種會也發放新春紅包，為脆弱家庭送上新年的愛與關懷。芥菜種會「用愛串聯全台」行動，今年於全台舉辦18場圍爐活動，涵蓋花蓮光復、台南楠西等曾受災害衝擊的地區，逾5,000人共享年節餐桌的溫暖。