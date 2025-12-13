芥菜種會「用愛串聯全台」 逾300人走讀創辦人愛的足跡

芥菜種會「用愛串聯全台x多走一哩路」系列活動，第二場於埔里熱鬧起走。（芥菜種會提供 ）

記者劉晴文／南投報導

芥菜種會「用愛串聯全台x多走一哩路」系列活動，十三日於南投縣埔里熱鬧起走！董事長蔡仁松與執行長李肇家鳴笛後，三百餘名參與的大人小孩，以健行方式走過機構創辦人孫理蓮昔日服務的街巷，透過活動，除了給予脆弱家庭力量，同時在聖誕節前匯聚各地愛心，為脆弱家庭送上禮物與祝福。

有感於照顧者長期在生計奔波與疲憊中掙扎，逐漸消磨家庭安全感，也削弱親子間的情感交流，形成難以跨越的「沉默之牆」。為支持脆弱家庭突破困境，基督教芥菜種會啟動「用愛串聯全台」行動，系列活動第二場於埔里推出「多走一哩路」親子運動會。

蔡仁松表示，此次活動選址埔里深具意義，創辦人孫理蓮女士自一九四八年起因著偏鄉族群的需要，長年在埔里推展醫療與職業訓練等服務，創立「基督教山地中心診所」，致力提升原鄉醫療與照顧品質，為今日埔里基督教醫院前身，成為當地重要的愛心基石。芥菜種會延續孫理蓮「哪裡有需要，就往那裡去」的助人使命，設立南投中心，並承接埔里魚池、仁愛及信義等原住民族家庭服務中心，持續陪伴脆弱家庭走過生活挑戰。

芥菜種會董事長蔡仁松（右）與李肇家執行長（左）為活動鳴笛。（芥菜種會提供）

為回應多重需求，芥菜種會以「三福助人網」理念，全年推動「用愛串聯全台」行動，包括新春圍爐、母親節以工「帶振」祝福小物、中秋節贈送習得月餅與聖誕送上禮物等；並透過五大服務方針，協助照顧者邁向自立，重塑家的平安喜樂。

活動現場也展出社企品牌「習得」商品，展現以工「帶振」的實質成果，並設置兒少陪伴教育攤位，寓教於樂。

南投縣政府原住民族行政處代理處長林婷玉指出，此次活動讓家庭在節慶之際獲得陪伴與支持，深具意義。期盼未來持續攜手，為原鄉脆弱家庭打造更有韌性的支持網絡。

埔里基督教醫院院長蘇世強表示，孫理蓮女士的精神不僅是埔里醫療與照顧的起點，更象徵跨世代愛的延續。透過親子活動，將有更多家庭走進社區、看見支持系統的存在。