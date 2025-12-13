芥菜種會「用愛串聯全臺」 走讀創辦人孫理蓮愛的足跡

記者張益銘／南投報導

聖誕鈴聲響起，對脆弱家庭而言，節慶的期待反而在經濟壓力與沉重照顧責任下，成為無形枷鎖。照顧者長期在生計奔波與疲憊中掙扎，逐漸消磨家庭安全感，也削弱親子間的情感交流，形成難以跨越的「沉默之牆」。為支持脆弱家庭突破困境，基督教芥菜種會推動「用愛串聯全台」行動，於聖誕節期間匯聚各地愛心送上禮物與祝福，更於今（13日）在南投埔里舉辦「多走一哩路」親子運動會，318名參與者以健行方式走過機構創辦人孫理蓮女士昔日服務的街巷，在陪伴與互動中重新連結家庭情感。

廣告 廣告

芥菜種會認養童小麒現就讀國中體育班，專長拔河。小麒的母親回憶，身為單親媽媽一路走來很不容易，她帶著孩子逃離家庭暴力，即使自己身體狀況不佳，仍努力從事居家照顧服務員的工作，承擔家計和照顧家中老少的責任。她坦言，創傷後重新建立安全感是漫長且煎熬的過程，生活壓力讓她幾乎全年無休，小麒若遇上賽季，更需要長時間練習，母子相處時間屈指可數，最近一次出遊已是一年前。「最辛苦的不是生活本身，而是修復自己和孩子的心。」這次她特別帶孩子參加活動，很感謝芥菜種會多年來在生活、心靈上的支持，社工定期關懷訪視、提供認養金，並安排參與兒少暑期營隊等，讓他們雖身處困境卻從不孤單。

芥菜種會董事長蔡仁松表示，脆弱家庭照顧者長期承受經濟、工作與照顧壓力，容易造成家庭互動減少、情緒緊繃，進而影響兒少的安全感與親子關係品質。為回應多重需求，芥菜種會以「三福助人網」理念，全年推動「用愛串聯全台」行動，包括新春圍爐、母親節以工「帶振」祝福小物、中秋節贈送習得月餅與聖誕送上禮物等，持續關懷全台逾4,000戶脆弱家庭，並透過「五大服務方針」（家的扶助、家的安全、陪伴教育、照顧者學校及社企以工帶振），協助照顧者邁向自立，重塑家的平安喜樂。

「用愛串聯全臺×多走一哩路」活動選址埔里深具意義。芥菜種會創辦人孫理蓮女士自1948年起因著偏鄉族群的需要，長年在埔里推展醫療與職業訓練等服務，創立「基督教山地中心診所」，致力提升原鄉醫療與照顧品質，為今日「埔里基督教醫院」的前身，成為當地重要的愛心基石。芥菜種會延續孫理蓮女士「哪裡有需要，就往那裡去」的助人使命，設立南投中心，並承接埔里魚池、仁愛及信義等三處原住民族家庭服務中心，持續陪伴脆弱家庭走過生活挑戰。活動現場同步展出芥菜種會社企品牌「習得」商品，展現以工「帶振」的實質成果，協助脆弱家庭走向經濟自立；並設置兒少陪伴教育攤位，透過積木、人際情境與邏輯益智遊戲，讓孩子在遊戲中思考與學習，寓教於樂。

南投縣政府原住民族行政處代理處長林婷玉說，芥菜種會長期深耕偏鄉與脆弱家庭，此次活動讓家庭在節慶之際獲得陪伴與支持，深具意義。她期盼，未來持續攜手為原鄉脆弱家庭打造更有韌性的支持網絡。埔里基督教醫院院長蘇世強則表示，孫理蓮女士的精神不僅是埔里醫療與照顧的起點，更象徵跨世代愛的延續，他相信透過這場親子活動，將有更多家庭走進社區、看見支持系統的存在。

芥菜種會感謝Feeling18巧克力工房、捷普集團、sNug給足呵護科技健康襪、新萬仁叮寧防蚊液、華元食品等愛心企業響應，一同為脆弱家庭「多走一哩路」，讓孩子在支持中成長，讓每段親子關係能再次凝聚、重拾連結。「用愛串聯全臺×多走一哩路」活動將陸續前往高雄、臺東關山、花蓮與新北萬里等地，活動詳情請見官網https://lihi.cc/svg6N，更多支持號召10,000名認養人計畫https://lihi1.com/dRqJO或洽詢服務專線02-7705-9292。

芥菜種會匯聚各界愛心，在志工協助下盤點包裝，為脆弱家庭送上聖誕禮物。（芥菜種會提供）

芥菜種會創辦人孫理蓮女士於1948年起陸續在埔里地區投入醫療與職業訓練等服務，並創立「基督教山地中心診所」（埔里基督教醫院前身）。（芥菜種會提供）

芥菜種會創辦人孫理蓮女士(左後１) 秉持「哪裡有需要，就往那裡去」的助人使命，關懷偏鄉脆弱家庭及兒少。（芥菜種會提供）

「用愛串聯全台ｘ多走一哩路」系列活動第二場於南投埔里熱鬧展開，芥菜種會董事長蔡仁松（右）與李肇家執行長（左）鳴笛起走。（芥菜種會提供）

「用愛串聯全台ｘ多走一哩路」系列活動第二場於南投埔里熱鬧展開。（芥菜種會提供）

芥菜種會董事長蔡仁松（前右二）與318位參與者「多走一哩路」提前過聖誕，並支持脆弱家庭凝聚親子關係。（芥菜種會提供）

芥菜種會認養童小麒（前右一）和母親在活動共創難得的親子回憶。（芥菜種會提供）

芥菜種會展出社會企業品牌「習得」商品，體現以工「帶振」對脆弱家庭的實質幫助。（芥菜種會提供）