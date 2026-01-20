芥菜種會17場新春圍爐 脆弱家庭注入年節溫暖

芥菜種會「用愛串聯全台」邀請脆弱家庭參與新春圍爐，感受節慶氛圍及社會支持。（圖：芥菜種會提供）

▲芥菜種會「用愛串聯全台」邀請脆弱家庭參與新春圍爐，感受節慶氛圍及社會支持。（圖：芥菜種會提供）

為回應年節困境，基督教芥菜種會透過「用愛串聯全台」行動，於全台規畫17場「新春送暖感恩圍爐」，包含花蓮光復、台南楠西等曾受災害衝擊的地區，邀請脆弱家庭、以工「帶振」夥伴及助人網志工等，逾5,000人共享團圓時光，藉此建立連結、凝聚支持力量。同時，芥菜種會社企品牌「習得」推出以工「帶振」年節禮盒與年菜，號召社會大眾化關懷為具體行動，攜手接住每一個需要溫暖的家庭。

芥菜種會長期陪伴的脆弱家庭兒少阿豪（化名），自幼與祖父母相依為命。祖父從事歌仔戲演出，收入不穩且年事已高，行動多有不便；祖母則在腰椎疾病長期困擾下，持續付出照顧心力。面對隔代教養與家庭經濟的雙重壓力，芥菜種會以「家的扶助」與「家的安全」方針為服務基石，定期提供認養金和生活物資箱，減輕祖父母的壓力，並邀請參與親子成長課程，陪伴祖孫建立更穩定的情感連結，協助阿勝一家逐步穩定生活。今年也邀請參與圍爐活動，祖孫三人在節慶氛圍中感受社會支持，成為重新建立連結與希望的起點。

芥菜種會執行長李肇家指出，年節對多數家庭象徵團圓，對脆弱家庭卻往往是壓力高峰，特別是經歷花蓮光復馬太鞍溪潰堤等災害的家庭，在災後復原與日常生活重建尚未穩定之際，更需要穩定的陪伴與關懷。「邀請脆弱家庭走進星級飯店參與大型圍爐，看見家長與孩子安心、開心地坐在一起用餐，讓我相當感動。」

今年度17場「用愛串聯全台 新春送暖感恩圍爐」，攜手台北凱達大飯店、台中金典酒店、台南福爾摩沙遊艇酒店、花蓮福容飯店及台東娜魯彎大酒店等企業，為5,150位參與者帶來愛與關懷。除了實體圍爐活動，芥菜種會社企品牌「習得」也推出多款由以工「帶振」者親手製作的新年禮盒與圍爐年菜，即日起於「以工帶振供需平台」開放選購，包含「平安喜樂祝福」、「金磚果香咖啡」等7款年節贈禮，以及延伸「暖心熟食箱」計畫，平日供應脆弱家庭生活所需，農曆年節則推出「團圓福滿年菜禮盒」，送上圍爐餐桌的溫暖。

在溫馨相伴的年節氛圍中，芥菜種會同步於官方Facebook發起留言送祝福活動，鼓勵民眾以文字傳遞祝福與關懷，陪伴脆弱家庭感受節慶喜悅。芥菜種會也邀請社會大眾捐款支持脆弱家庭圍爐經費，或是選購禮盒與年菜，讓每一份行動都讓愛與盼望在社區生根發芽，更多圍爐活動資訊請上：https://lihi.cc/uZxid ，或撥打專線02-7705-9292。選購「習得」年節商品，請見芥菜種會以工「帶振」供需平台：https://msm3funet.mustard.org.tw/ ，或洽詢訂購專線02-7702-7794轉分機2519或2515。