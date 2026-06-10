芥菜+1物是感冒救星？神奇配方靠中醫師解密！邏輯很通但有「1條件」
過年拒吃的長年菜，它竟是感冒救星？還要加上一種尋常食物一起吃，就變成治感冒神物，你相信嗎？吃感冒藥已經吃到很煩的上班族，或許也可嘗試看看，有機會讓辦公室少一點咳嗽聲。本文請中醫師解密，把這個市井「神話級」偏方，攤開來看仔細！
傳聞中的芥菜有神力？
「天啊！過年那盤綠綠、苦苦，完全不想挾來吃的芥菜，竟然是感冒救星？」抽樣問了幾位年輕的民眾，多數得到這樣的反應；較年長的民眾則回應「芥菜本來就對健康很好喔！」據了解，芥菜+番薯這一帖並不是謠傳，而是許多家庭真的煮來喝過！甚至有人信誓旦旦地說，咳到不行時「喝幾碗就好轉」。這聽起來像祖母時代的古老智慧，真有道理嗎？或只是安撫心理作用？一起揭開這道「年夜菜」的神祕面紗！
傳說邏輯何在？中醫師科學破解
先講結論。中醫師田騏嘉表示，「芥菜+番薯」這一帖傳說中可治感冒的CP組合，從天候時令和食材特性來看，是合理的。但它不是藥，食療調養應排在正規治療感冒之後進行，他強調，感冒急性期還是需要醫師提供的處方才能即時緩解。田騏嘉解析傳說邏輯如下：
1.時令的力量：「破寒」與「新生」
田騏嘉指出，芥菜生長於冬末初春，在中醫理論中具有「破除陳寒、促進新生」的特性。當感冒後期，寒涼藥物使用過久可能導致氣血阻滯，此時芥菜的「破」力能幫助疏通，恢復氣血循環。
2.地瓜不是配角：關鍵的「補氣」
平衡單純用芥菜1種食材，可能「破」得太過，反而耗氣。加入番薯（地瓜）正是為了「補氣」，達到平衡。番薯是醣類的一種，咀嚼和消化過程中會產生天然糖分，還能為因藥物受損的腸道好菌提供營養，輔助整體恢復。
3.不只緩解感冒？改善睡眠與抽筋
田騏嘉說，芥菜富含鈣、鉀等礦物質，能幫助肌肉放緩、穩定神經，對經常抽筋或睡眠不足導致「虛火上升」的人，適量食用有助平穩身體狀態，創造更好的修復環境。
怎麼吃？何時吃？關鍵指南看這裡
田騏嘉提醒，「芥菜+番薯」這道湯品並非感冒初期萬用，正確使用時機是：上班族若是感冒超過3天，熱症已退，也沒有痰，卻留下乾咳、聲音沙啞、疲倦無力的後期階段，不妨煮來喝喝看。
作法：取幾片芥菜切小段與一小條地瓜（去皮切塊），加水覆蓋食材，煮到地瓜軟爛即可。切記不加調味料，喝原汁原味的菜湯，才能保留其天然特性。
注意事項：由於芥菜具「破」性，連續飲用建議不超過3天，身體感覺恢復就應停止，避免久服耗氣。平時若無感冒，也可偶爾作為冬季保養湯品，但一周1～2次為宜。
透過中醫師的科學解析，下次當你看到餐桌上的芥菜，或許會多一份敬意。這道承載著季節能量與祖先智慧的湯品，提醒著一件事：最天然的療癒，有時就藏在代代相傳的生活智慧裡。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 諮詢專家／田騏嘉中醫師
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