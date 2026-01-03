芬園免費拔蘿蔔 清晨9度低溫 民眾穿5件防寒

芬園鄉農會連續第七年舉辦免費拔蘿蔔活動，開放廣達3公頃、種植超過5萬根蘿蔔的農田供民眾自採。（圖／東森新聞）





強烈冷氣團來襲，全台氣溫驟降，3日清晨彰化芬園鄉氣溫更下探至攝氏9度，雖然豔陽高照，但寒風依舊刺骨。然而，低溫擋不住民眾的熱情，芬園鄉農會連續第七年舉辦免費拔蘿蔔活動，開放廣達3公頃、種植超過5萬根蘿蔔的農田供民眾自採。活動原定上午9點半開始，但清晨6點多就已湧入大批人潮，估計全天將吸引上萬人次參與。



從空拍畫面俯瞰，當地廟埕前早已擠滿人潮，甚至連農田旁的帳篷區也是密密麻麻。為了抵抗寒風，現場5千多名民眾可說是全副武裝。有早起的民眾受訪時表示，自己清晨6點半就抵達現場，當時體感溫度極低，因此特地穿了五件衣服並戴上帽子保暖；也有民眾戴著厚實的雷鋒帽，將脖子與耳朵包得密不透風，直呼農田空曠風大，必須蓋好蓋滿才覺得溫暖。

儘管主辦單位表定9點半才正式開採，但面對眼前滿滿的蘿蔔，現場上千群眾早已按捺不住。部分民眾見有人「偷跑」先下田，也不顧排隊秩序蜂擁而上，甚至有人打趣地說，這些不守規矩偷跑的人應該要繳錢給國庫才對。



對此，芬園農會總幹事黃翊愷指出，原本規劃8點報到、9點半開採，但民眾實在太熱情，6點多就來排隊卡位，大家等不及便在9點初紛紛下田。他強調，今年準備了3公頃多的蘿蔔田，目的就是希望讓大家拔得開心、玩得盡興。



現場地形也考驗著民眾的身手，不少人得先跨越約一米寬的水溝，走過滿布石塊的斜坡，宛如參加一場「農田跑酷」。民眾手腳俐落地彎腰猛拔，將蘿蔔塞滿布袋，重到只能用拖的移動。一位參與者開心地分享，這些戰利品帶回家後打算醃漬成菜脯，或是刨絲曬乾做成菜脯米，之後就能用來包草仔粿。



隨著時間推移，上午9點多氣溫逐漸回升至14度，加上天公作美，活動氣氛熱烈。這項連續舉辦七年的活動，不僅讓民眾在新年之初體驗豐收樂趣，更讓大家免費加菜，博個好彩頭。

