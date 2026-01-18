芬園鄉長打「姊弟牌」選議員 2女綠委助陣拚出線

民進黨芬園鄉長林世明近來掛出與其姊姊女綠委林淑芬及同黨立委黃秀芳同框的大型競選看板，盼在兩名女立委加持下，打開知名度，以贏得提名。（孫英哲攝）

民進黨彰化縣議員一選區共有7人完成登記，民進黨彰化縣黨部規畫提名5席，呈現7搶5的局面，其中完成登記的民進黨芬園鄉長林世明近來掛出與其姊姊女綠委林淑芬及同黨立委黃秀芳的大型競選看板，盼在兩名女立委加持下，能在芬園鄉以外的彰化市、花壇鄉打開知名度，以贏得提名。

民進黨彰化縣黨部針對今年底彰化縣五合一選舉，日前已完成縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等公職提名登記，預計本月20日起針對登記超額的選區展開協調，若未能達成共識，將會於本月26日至30日進行民調初選。

「時間真的太短了！」已完成民進黨彰化縣議員一選區提名登記的芬園鄉長林世明表示，本月12日開始提名登記後，本月26日就要進行民調，他能準備的時間相當短，目前只能用盡各種方法來爭取曝光度，他除了加緊時間站路口，也前往各市場掃街，爭取每一個可以曝光的機會。

除了勤跑基層，林世明在靜態的競選看格設置方面，也請來其立委姊姊林淑芬及同黨立委黃秀芳與他同框，其中一塊設立在車流量大的花壇鄉台74甲線旁的林淑芬、黃秀芳強力推薦林世明看板相當引人注目，令人印象深刻。

兩名女綠委同屬平日問政認真的優質立委，其中林淑芬雖因長年在新北市服務，在彰化知名度稍不如黃秀芳，但仍有不少彰化民眾說「我認識啊，林淑芬是民進黨的立院女戰神！」

林世明說，因各地的空間及租金都大不相同，因此在競選看板的設置也有諸多考量，他也希望能多多設置與林淑芬及黃秀芳的合框看板，幫他打開知名度，但能掛看板地方有的租金太貴，有的空間太小，例如在彰化市，他因空間及租金考量，大都只能掛上他單獨頭像的看板。

