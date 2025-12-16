芬太尼被列「大規模毀滅性武器」 川普：每年釀30萬死比炸彈還嚴重

美國總統川普簽署行政命令，將芬太尼列為「大規模殺傷性武器」。

美國總統川普15日簽署一項行政命令，宣布將芬太尼列為大規模毀滅武器，大幅提升美國政府打擊芬太尼的權限。有評論指出，這代表著美國可以動用國防部力量，協助司法部進行芬太尼的相關執法工作。（葉柏毅報導）

綜合美國媒體報導，川普將毒品列為「大規模毀滅性武器」，是「前所未有的舉動」，突顯川普不再把芬太尼視為公共衛生危機，而是與化學戰爭同等層級的國家安全威脅。

川普說，美國正式將芬太尼列為大規模毀滅性武器；在美國，每年有20萬到30萬人因此喪命，沒有任何炸彈，能造成這種後果。這項行政命令也註記說，非法的芬太尼製品，更接近化學武器，而非毒品。而據美國「疾病管制暨預防中心」數據，去年美國約有8萬人，因為服用過量芬太尼而死。川普長期以芬太尼致死人數作為加強對中國關稅與邊境政策的原因。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網報導，這項命令意味著美國可以動用國防部力量，協助司法部執行與芬太尼相關的執法行動，而司法部也可能對涉及芬太尼的犯罪行為，尋求更嚴厲的處罰。

