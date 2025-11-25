芬普尼打擊消費者信心 蛋價明起跌3元

台北市蛋商公會表示，消費者沒信心自然不願購買雞蛋，而銷量下跌也連帶影響售價，因此預計25日起產地價每台斤下修3元至32.5元，批發則從27日同樣下跌3元至每台斤42元。（本報系資料照）

彰化文雅畜牧場傳出農藥芬普尼汙染雞蛋事件，且受汙染蛋品還流通全台，使消費者對雞蛋信心下降，台北市蛋商公會表示，消費者沒信心自然不願購買雞蛋，而銷量下跌也連帶影響售價，因此預計25日起產地價每台斤下修3元至32.5元，批發則從27日同樣下跌3元至每台斤42元。

據悉，上周雞蛋價格仍處上漲趨勢，主因為「天氣轉涼，雞蛋供應減少」，且評估芬普尼事件對買氣影響小，然而芬普尼事件卻持續延燒，不斷爆出有蛋品流出的消息，台中、新北都有芬普尼蛋流入市面，因此造成消費者人心惶惶。

北市蛋商公會理事長林天來指出，正是因芬普尼事件影響買氣，才會預計本周進行蛋價下修，倘若雞蛋銷量持續下跌，再加上產能未有調整，那在供過於求的情況下，不排除未來蛋價還會持續下跌，而止跌的關鍵，就在於民眾何時對雞蛋恢復信心。

知情人士透露，芬普尼事件影響最劇烈的通路為「全聯」，雞蛋銷量暴跌高達3成5，且不只雞蛋本身，就連相關的雞蛋製品也連帶受影響，而全聯在全台有逾1200家門市，同時也是目前雞蛋銷售最大的通路，在此影響下，雞蛋的價格自然下跌。

