芬普尼早列為｢禽畜禁藥」！15萬顆問題雞蛋31盒已售出 衛生局開罰

15萬顆芬普尼雞蛋流向9縣市。示意圖／鏡報

為確保市售雞蛋符合動物產品中農藥殘留容許量標準，食藥署聯合地方政府衛生局執行「禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，日前於彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出農藥「芬普尼」超標，該單一農場售出之9項蛋品流向9縣市，民眾應依據溯源碼將蛋品退回原購買地點；對此專家也說明蛋品出現禽畜禁藥芬普尼可能原因。

食藥署聯合地方政府衛生局抽驗 彰化1畜牧場蛋品檢出「芬普尼」超標

日前食藥署聯合地方政府衛生局執行「禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，於傳統市場、餐廳、各賣場、超級市場、盤商及進口商等場所抽樣檢驗雞蛋之農藥殘留，其中關彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」（噴印溯碼編號：I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」0.03ppm，不符合0.01ppm「動物產品中農藥殘留容許量標準」規定。

廣告 廣告

經彰化縣衛生局清查，該蛋品來自單一畜牧場，即時由彰化縣衞生局命業者立即將該蛋品下架回收、停止販售，估計15萬顆並流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之全聯、楓康等販售通路商。

由衛生局下架回收停售該畜牧場來源之蛋品，市售包裝共9項如下：

四日鮮蛋／10粒裝（溯源碼I47045-251103C） 巨的卵（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251103C） 大巨蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C） 悠活鮮蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C） 富翁洗選蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C） 初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C） 四季巨蛋（白殼）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C） 香草園洗選蛋/10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C） 鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

芬普尼可防治害蟲！2017年早列為禽畜禁藥

芬普尼農藥粒劑用於防治紅火蟻入侵、水稻及玉米害蟲，也可用在一般環境，作為防治蟑螂、螞蟻餌劑，或是防治犬貓身上的扁虱、跳蚤和蜱蟲；過去台灣蛋農看準其「驅蟲」功效，違法購入芬普尼在雞舍內進行驅蟲，後續再被雞隻攝入、代謝，最終藥物成分殘留於雞蛋上，再加上2017年全球爆發「芬普尼毒雞蛋事件」，自此之後農委會（現農業部）嚴禁將其作為禽畜禁藥。

芬普尼2017年被列為禽畜禁藥。示意圖／photoac

不過一般畜牧場蚊蟲較多，台灣優良蛋品發展協會理事長邱石崇初步懷疑，可能是雞農環境用藥不慎汙染到飼料，或是種植蔬菜時用於防治害蟲，不慎汙染飼料所致；中華民國養雞協會副理事長林漢章則表示，芬普尼已被禁用，蛋農基本上也沒地方可買，不會有「用芬普尼大範圍消毒」的可能性，若要預防寄生蟲，也有合法添加於飼料中的營養成分，不會有藥物殘留的可能性，因此評估本次事件屬個案。

你家有問題雞蛋嗎？快持「原交易完整發票」到原購買門市退貨

至於市售雞蛋驗出芬普尼，消費者可以怎麼做？依《食安法》第15條規定，含有超標農藥或不得檢出的動物用藥成分之食品，不得製造、販售或公開陳列，違反者可依第44條裁罰，新台幣6萬元至2億元，而查獲之不合格食品，地方政府也須立即沒入銷毀。

對此全聯公告指出，消費者應持有「原交易完整發票」，至原購買門市即可協助辦理退貨，同時全聯與大全聯已於第一時間依規定下架同批號商品；惟高雄市衛生局查核結果顯示，鳳山大全聯並未依指示及時全面通知消費者，31盒商品遭購買後才追查到，恐被民眾食用，目前已針對全聯實業股份有限公司處罰鍰。

台灣優良蛋品發展協會理事長邱石崇初步懷疑，可能是雞農環境用藥不慎汙染到飼料，或是種植蔬菜時用於防治害蟲，不慎汙染飼料所致。示意圖／photoac

食藥署則呼籲消費者應停止食用問題雞蛋，請通路商全面提供退貨回收服務之餘，將持續與地方政府衛生局執行市售雞蛋農藥殘留之抽驗，彰化縣衛生局長葉彥伯也提醒，洗選蛋上噴印兩排溯源編號，上排代表畜牧場，下排為包裝日期與生產方式，因此民眾可依溯源碼與下架蛋品編號進行核對。



回到原文

更多鏡報報導

AI交易誰最賺錢？中國這機器人22%收益率「打敗ChatGPT」奪冠

AI交易誰最賺錢？中國這機器人22%收益率「打敗ChatGPT」奪冠

大學課上一半填個資賺200元？家長：擔心台灣「被藍白賣掉」