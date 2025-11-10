芬普尼案場檢驗雞蛋及飼料未檢出 彰化解除移動管制

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，檢出芬普尼同批號及相關蛋品皆回收，通知9縣市預防性下架；彰化動防所指出，6日檢驗蛋雞場雞蛋及飼料，結果都未檢出，8日解除雞場移動管制。

彰化縣衛生局昨晚發布新聞稿表示，配合中央政府民國114年禽畜水產品藥物殘留監測計畫抽驗，於彰化縣畜牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）（有效日期114.11.27、溯源標示：I47045-251023C）」檢出芬普尼代謝物0.03ppm（標準為0.01ppm），農藥殘留不合格。

衛生局指出，接獲通報時已要求洗選蛋場蛋品先行全部下架停售，檢出芬普尼同批號及相關蛋品全數回收，並通知台中市、雲林縣及南投縣等9縣市預防性下架，農政單位接獲通報，也同步進行移動管制。

彰化縣動物防疫所今天發布新聞稿，被驗出芬普尼雞蛋的蛋雞場，屬傳統雞場、飼養約4萬9000隻蛋雞；動防所人員11月6日進場蒐查，沒有發現相關疑似藥物，不過因雞場周邊有稻田農地，近期相關單位也會前往調查。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者電訪時說明，當初配合中央政府抽驗禽畜水產品藥物殘留，抽驗10件蛋品，不過只有2件蛋品驗出芬普尼，顯示芬普尼來源非長期且持續性的，污染源可能不是來自養雞場。（編輯：陳仁華）1141110