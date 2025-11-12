芬普尼殘毒案不單純！ 彰化檢方啟動偵辦釐清業者是否觸犯刑責

芬普尼殘毒案！彰化檢方受理後啟動偵辦，釐清業者是否觸犯刑責為偵查重點。（圖：彰化縣政府提供）

彰化縣文雅畜牧場所生產雞蛋，2度被檢出「芬普尼」殘毒，羽毛殘毒量更超標27倍。縣府農業處與衛生局都認為不再只是「環境污染」事件，將依法移送檢方偵辦。彰化地檢署表示，案發後已主動展開關注與聯繫，後續將依衛生與農政單位移送事證啟動偵辦，以釐清業者是否有觸犯刑責。（李河錫報導）

位在南彰化的文雅畜牧場所生產雞蛋已2度被檢出殘留有農業「芬普尼」成份超標，羽毛殘毒量更高、超標高達27倍；縣府衛生局長葉彥伯表示，因連蛋雞羽毛都被檢出超高的「芬普尼」殘流量，已不再只能認為是單純「環境污染」所造成；縣府農業處長郭至善也認為業者涉嫌隱匿，依法將把全案移送檢方調查偵辦！

廣告 廣告

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，因雞蛋殘留「芬普尼」超標案，是屬「重大民生事件」，案發後就已主動關注，並和相關單位聯繫；在受理農政單位函送法辦後，將要求全場禁止移動，並針對行政單位所查扣相關事證啟動偵辦，以釐清業者是否有觸犯「動物用藥品管理法與食安法」等刑責！

郭至善處長表示，文雅畜牧場所有蛋品已拉起封鎖線，全場也嚴密進行移動管制，後續將密切配合檢方調查，希望早日釐清「芬普尼」殘毒的來源，並追究養雞場業者應負的罰則。