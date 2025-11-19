芬普尼毒蛋來源羅生門！畜牧場老闆員工均稱不知情…檢方低調查案不證實

記者吳泊萱／彰化報導

彰化「文雅畜牧場」雞蛋芬普尼超標風波持續延燒，全案疑點重重，為釐清毒蛋汙染源及雞蛋流向，彰化地檢署接連傳喚相關人到案說明，其中文雅畜牧場陳姓負責人以40萬交保、龍忠蛋行林姓負責人以20萬交保，全案朝違反食安法、詐欺等罪嫌偵辦調查。據悉，文雅畜牧場負責人及3名員工至今仍表示不清楚「芬普尼來源」，也讓案件陷入羅生門。

回顧事件發生經過，11月5日彰化縣衛生局接獲通報，文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼殘留，並同步啟動「移動管制」，限制雞蛋與雞隻不得出場，並採集10顆蛋品送驗。但因11月7日中央複檢結果顯示「未檢出」，因此動防所根據《動物用藥品管理法》程序，於8日下午解除移動管制，限制僅維持兩天便告終止。

彰化文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼，移動管制解除後，又爆發問題蛋外流風波。（圖／彰化縣府提供）

文雅畜牧場隨即在11月9日出貨285籃、共5.7萬顆雞蛋，其中200籃售往台中「龍忠蛋行」。台中市食安處10日前往稽查龍忠蛋行的雞蛋，14日收到檢驗報告發現芬普尼超標，立即下架回收38籃蛋，加上檢調帶回的13籃蛋，但仍有149籃蛋、共2萬9800顆蛋已售出，被消費者吃下肚。

其餘85籃蛋則由蛋車販售，衛生局及時攔截35籃，仍有50籃、共1萬顆蛋已銷往新北市，最終只回收27籃、共5400顆雞蛋，另外4600顆問題蛋已銷售一空。

針對文雅畜牧場毒蛋風波，彰化地檢署兩度約談畜牧場陳姓負責人，第一次調查汙染源時，裁定無保請回；第二次則針對剛解除移動管制，畜牧場尚未收到公文通知就急著出貨，導致問題雞蛋外流部分調查，認為陳姓負責人有新舊蛋交混出貨情形，依違反食安法裁定40萬元交保。

至於芬普尼汙染來源，根據彰化縣府採檢結果顯示，文雅畜牧場周邊土壤、環境及飲水並未檢出芬普尼，但雞羽、雞蛋及糞便卻驗出芬普尼殘留，讓衛生局高度懷疑可能是業者使用含有芬普尼的藥水撲殺雞羽身上的雞蝨所致。但據《聯合報》報導，畜牧場負責人堅稱只使用合法藥物，3名員工對於有無使用含芬普尼的藥水都表示不清楚，也讓汙染源再次陷入羅生門。

彰化地檢署則對調查狀況三緘其口，僅表示相關情節均有掌握，並已納入調查，細節不便透露，目前全案正擴大偵辦中。



