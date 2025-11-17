芬普尼毒蛋外流去向全曝光 中市食安處公布35家下游名單「海線知名店家都遭殃」

食安處公告芬普尼蛋35家下游名單，主要集中在海線店家。（圖：取自食安處重大食安網頁）

台中市民進黨市議員今（17）日在市議會市政總質詢，痛批市府食安管理失靈，芬普尼蛋流竄72小時，市府卻遲遲不公布去向。衛生局局長曾梓展說明，7日下架的是舊批次，9日二次流入的是由彰化放行、從文雅畜牧場直送龍忠蛋行的新批次問題蛋。曾局長承諾會公布流向，隨後食安處也公告完整的35家下游名單，主要集中在海線店家。

市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤等人關心芬普尼蛋流向，市議員陳俞融表示，這次芬普尼蛋源頭在彰化，但把蛋吃光的都在台中，市府應主動公布流向。

食安處公告的35家下游名單，包含多家網路高人氣名店，大多集中在台中海線梧棲、清水、龍井、沙鹿、大肚等區。店家包含梧棲行旅、鴨檳榔、永和豆漿、拉亞漢堡、好陽光早午餐、慢食光早午餐、弘爺中正店、一等香麵館、來來燒臘、明仁二代目章魚燒等，都受到波及。

也有市議員質詢時為市府團隊抱屈，而台中市長盧秀燕答詢表示，按照食安的相關程序跟規定，市府食安處同仁積極正視問題並前往稽查，應多點鼓勵、多點正面看待，如果不是食安處人員再去稽查，恐怕無人發現芬普尼蛋再次流出。同仁有好的表現，應該給予肯定，她要給基層同仁打氣。（張文祿報導）