芬普尼毒蛋外流縣市再＋1！蛋車訂貨「1萬顆毒蛋」銷新北…4600顆已下肚

記者吳泊萱／彰化報導

文雅畜牧場雞蛋二度被驗出芬普尼殘留物超標，衛生局清查，還有部分問題蛋被賣至新北市。（圖／彰化縣府提供）

彰化文雅畜牧場芬普尼雞蛋持續延燒，台中市食安處10日稽查「龍忠蛋行」進貨的200籃雞蛋，再度檢出芬普尼超標，引發毒蛋外流疑雲，目前相關單位正在釐清毒蛋外流原因。而今日彰化縣衛生局也公布清查結果，發現11月9日還有農政單位的蛋車訂貨，共販售1萬顆雞蛋至新北市，已售出4600顆，當天下架回收5400顆。

回顧事件發生經過，11月5日彰化縣衛生局接獲通報，文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼殘留，動物防疫所於6日啟動「移動管制」，限制雞蛋與雞隻不得出場，並採集10顆蛋品送驗。但因11月7日中央複檢結果顯示「未檢出」，因此動防所根據《動物用藥品管理法》程序，於8日下午解除移動管制，限制僅維持兩天便告終止。

彰化縣衛生局強調，自11月5日文雅畜牧場啟動移動管制後，就已掌握蛋品出貨流向，也與檢調保持密切聯繫。11月8日解除移動管制後，文雅畜牧場認為已解除禁運，因此在9日出貨285籃，共5萬7000顆雞蛋，其中台中「龍忠蛋行」進貨200籃，農政單位配合的蛋車進貨85籃。

台中食安處於10日前往稽查「龍忠蛋行」進貨的200籃雞蛋、共4萬顆雞蛋，於14日收到採檢結果，發現雞蛋芬普尼殘留物超標，緊急下架回收38籃，但其餘162籃已分售至下游35家店家及散客，且全數銷售完畢。

另外蛋車載走的85籃、共1.7萬顆雞蛋，在衛生局追蹤下順利攔截35籃未售出，但仍有50籃、共1萬顆雞蛋已販售至新北市，新北市衛生局收到通知後立刻回收5400顆雞蛋並銷毀，但仍有4600顆雞蛋已售出。

彰化縣衛生局強調，因彰化縣食品業者均禁止接收文雅畜牧場的雞蛋，所以問題蛋並未流入縣內。目前，檢方正比對牧場、蛋行及各單位間的進出貨紀錄，釐清是否有人蓄意隱匿或加速出貨，全案持續擴大調查中。

