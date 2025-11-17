芬普尼毒蛋外流 彰化檢方分案追查業者、行政人員是否違失

殘毒蛋外流！彰化檢方已分案，調查了解業者與縣府行政人員是否涉及違失！（圖：彰化縣政府提供）

彰化文雅畜牧場所生產芬普尼殘毒雞蛋，涉嫌在移動管制期間又賣往臺中市，被檢出殘毒量超標5倍。縣府農業處表示，是因「解禁」、再「2度禁運」有公文往來落差所造成。至於是否有行政違失或違法，檢方表示，還言之過早，已分案了解，希望外界不要打擊執法人員士氣 。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，芬普尼殘毒雞蛋事件發生後，就主動會同相關行政單位展開了解後、再啟動偵辦，對於縣府農業處、動防所、衛生局與環保局等單位總動員，每天都展開後續廣泛性抽查、送檢、追查可疑污染源以及清點與嚴管龐大管制雞蛋等維護食安的積極作為值得肯定，對於有部份「禁運蛋品」外流的「小波動」事件，已分案了解，希望外界不要過度苛責與揣測，以免打擊第一線防疫與執法人員的士氣！

至於文雅畜牧場業者是否有違法偷賣禁運蛋品，以及縣府人員是否有涉及「行政違失或違法」，王銘仁強調，都還言之過早，將會仔細了解「解禁」、再「2度禁運」流程之間，是否有疏失後，再進一步釐清權責問題。（李河錫報導）