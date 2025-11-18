中部中心報導

芬普尼蛋風波燒不停，檢方指揮調查局，前往台中梧棲的蛋行進行搜索，複訊後負責人，裁定20萬交保。而彰化動防所解除移動管制，僅口頭告知業者，縣長王惠美說，相關人員若涉違失，將一併懲處。彰化縣衛生局也公布問題蛋流向，除了原有的台中市，還增加了新北市！

芬普尼毒蛋延燒! 蛋行負責人20萬交保 蛋也流向新北

芬普尼蛋賣往台中及新北。彰化檢方指揮調查局，17日前往台中梧棲龍忠蛋行搜索，帶回負責人訊問，複訊後，裁定20萬交保。蛋行在地經營50年，彰檢認定，蛋行負責人，應該要知道畜牧場受管制，但還是向蛋場進貨，涉案疑點待釐清，因此被列被告。檢方同時也約詢文雅畜牧場3員工，訊後請回。至於，彰化縣政府動物防疫所，解除移動管制，只以口頭告知畜牧場，恐怕不符規定，縣長王惠美，說了重話。

廣告 廣告

彰化縣衛生局，公布雞蛋銷售流向，11月9日，文雅畜牧場實際出貨，總共5萬7000顆，一批流到台中市龍忠蛋行，扣掉回收下架跟搜索的部分，賣出2萬9800顆。另外，也賣到新北市！文雅出貨到新北的，有1萬顆，扣掉回收下架的，實際上賣出4600顆。統計結果，台中市、新北市，一共賣出了3萬4400顆雞蛋，這些蛋應該大多數都已被消費者吃下肚。

芬普尼毒蛋延燒! 蛋行負責人20萬交保 蛋也流向新北

芬普尼蛋賣往台中及新北。











原文出處：芬普尼毒蛋延燒! 蛋行負責人20萬交保 蛋也流向新北

更多民視新聞報導

芬普尼毒蛋燒不停! 彰檢搜蛋行帶回負責人 訊後20萬交保

管制期仍有芬普尼蛋流入台中！衛福部祭「風險分層」 大規模鎖定「C碼籠飼蛋」稽查

龍忠蛋行業者20萬交保 喊冤「毒又不是我放的」反控彰化縣府疏失

