芬普尼毒蛋把關現漏洞! 彰縣府認錯將懲處追究

中部中心報導

台中市"龍忠蛋行"，14日被驗出，產品含有源自彰化文雅畜牧場，芬普尼蛋。毒蛋如何流出？是解除移動管制便宜行事，或是飼主沒等到公文，就擅自出貨？彰化縣政府，承諾檢討追究疏失責任。另外，台中市議員，不滿查出3萬2千顆問題蛋，衛生局卻沒有馬上公布流向，要求改進流程。

台中市梧棲區，龍忠蛋行，17日一早，就有顧客來退蛋換貨。位在台中的蛋行，為何成了彰化畜牧場的破口？來看時間軸，11月5日，文雅畜牧場被移動管制，8日飼主被告知解除移動管制，9日飼主賣蛋給龍忠蛋商，10日台中食安處，抽檢龍忠蛋品，14日檢出芬普尼超標5倍！解除移動管制的時間點，有問題嗎？中央畜產會7日通知，送驗雞蛋沒有驗出芬普尼，因此動防所在8日，以電話通知飼主，解除移動管制。

廣告 廣告

芬普尼毒蛋把關現漏洞 彰化縣府認錯將懲處追究

芬普尼蛋追破口。依照正常程序，動防所應該以公文告知飼主，解除管制，而不是以電話通知了事！飼主還沒拿到解除管制公文，迫不及待的就要龍忠蛋商來載蛋，結果又賣出了問題蛋！

芬普尼蛋來台中，這家爌肉飯，被列為也疑似用到問題蛋，但是，店家喊冤，雖然跟龍忠買蛋，但是龍忠說，這批蛋不是文雅的！綠營議員質疑，14日驗出超標，但是卻到17日上午，才公布下游35家業者，這空窗期3天，是否導致不知情的消費者，將更多蛋吃下肚？

芬普尼毒蛋把關現漏洞 彰化縣府認錯將懲處追究

芬普尼蛋追破口。另外，衛福部指出，這星期會針對市售雞蛋，加強擴大抽驗，將採取風險分層，針對跟文雅畜牧場同屬"編號C"，籠飼雞蛋，為主要查核對象。





原文出處：芬普尼毒蛋把關現漏洞 彰化縣府認錯將懲處追究

更多民視新聞報導

彰化4萬顆芬普尼雞蛋外流台中 縣府認了：「移動管制」未完備

畜牧場未收公文就出貨 毒蛋3.2萬顆流入市面

問題蛋在台中上架賣 綠轟衛生局螺絲鬆督導不周

