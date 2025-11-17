芬普尼毒蛋流入台中！35家餐飲、旅宿業者中鏢名單曝光

近日的芬普尼毒蛋風波，引起不少民眾對雞蛋的恐慌。(示意圖) 圖：張良一/攝(資料照)

[Newtalk新聞] 彰化縣文雅畜牧場雞蛋日前被驗出芬普尼超標，台中市梧棲區龍忠蛋行卻在尚未完全掌握流向的移動管制空窗期，自該場載回4萬顆問題蛋。台中市政府今(17)日公布完整的35家下游業者名單，早餐店、小吃店成重災區，不少高評價名店也在列，引發部分民眾恐慌。

台中市食品藥物安全處指出，龍忠蛋品行在本月9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，數量為200籃(約4000台斤)，目前已下架回收38籃(760台斤)，其餘分別售出給散客以及35家各類小型餐飲，10日稽查時，均已全數用罄。下游業者涵蓋台中梧棲、龍井、沙鹿、大肚與清水等地，多為民眾日常光顧的餐飲店家，包括梧棲行旅以及多家知名連鎖早餐店。

市議員陳俞融今在議會質詢時痛批，此次毒蛋源頭在彰化，但吃進肚的都在台中，她指出，有民眾因恐慌早餐點蛋餅還要求「不要加蛋」，呼籲市府應第一時間「主動公布」下游店家名單，讓市民安心自保。

議員蔡耀頡、江肇國等人也接連砲轟市府處置失當，質疑市府早在7日就接獲彰化縣府通報，在9日宣稱的預防性下架後，仍使問題蛋大量流入，批「市府根本放生模式！」衛生局長曾梓展則解釋，7日下架的是舊批次蛋，9日流入的是彰化縣府「放行的新批次」，強調目前查獲問題蛋已要求全面下架，並公布完整35家名單。

