芬普尼毒蛋流入9縣市 綠議員肯定桃園衛生局及時下架

桃園市議員李宗豪關心芬普尼毒雞蛋議題。圖：李宗豪提供

日前彰化縣某畜牧場的雞蛋驗出農藥芬普尼超標，全國約有15萬顆問題蛋流向9縣市。民進黨籍桃園市議員李宗豪今（10）日於市政總質詢時關心此事，衛生局長賈蔚說明，桃園僅有一處位於中壢區的超市有進問題蛋，衛生局已立即下架回收並完成追蹤。對此，李宗豪肯定市府的及時應變，但也強調此事件再度凸顯食安通報與源頭監管的重要性。

李宗豪建議，市府應建立「食品安全風險即時通報群組」，納入衛生局、農業局、教育局、經發局及新聞處等單位，一旦檢出異常，能同步啟動稽查、下架與公告，縮短應變時間。

李宗豪並指出，雞蛋農藥問題往往與飼料來源或除蟲用藥誤用有關，要求農業局與衛生局定期抽驗蛋品藥物殘留，加強飼料及環境用藥監督與教育輔導，建立追溯與預防機制。他強調，食品安全沒有僥倖，應從農場到餐桌落實把關，讓市民吃得安心。

