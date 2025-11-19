芬普尼毒蛋流向新北 石崇良回應

▲衛福部長石崇良說明，已經擴大稽查雞蛋。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 彰化文雅畜牧場被檢出芬普尼毒蛋後，地方衛生局持續稽查後市場，後續再爆出毒蛋外流，彰化縣衛生局公布有1萬顆銷至新北市，其中27籃回收，另有23籃已售出。衛福部長石崇良表示，已經開始擴大稽查。

對於毒蛋再流入新北市，石崇良今日出席立法院第11屆第4會期社會福利及衛生環境、司法及法制委員會聯席會議審查「家庭暴力防治法修正草案」時回應，彰化縣衛生局主動了解可能的流向縣市，也進行通知，再由各縣市衛生局負責下架。

廣告 廣告

石崇良指出，本週開始擴大稽查，若有新的檢出結果會再跟大家說明。

石崇良說，現行文雅畜牧場的雞蛋都不准上市、也禁止移動，因此本來就不應該在市面上，同時也有公布相關代號「I47」都不要購買，也全數下架。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

醫美管更嚴！「直美」醫師要回訓PGY 石崇良：會給一段時間補齊

芬普尼毒蛋1萬顆銷至新北！新北衛生局公布流向 已售出23籃

4萬顆芬普尼毒蛋再流出 石崇良：查驗先以編號C、籠飼雞為主