食藥署聯合地方政府衛生局，抽驗雞蛋農藥殘留容許量，發現有一畜牧場的雞蛋，芬普尼超標三倍，已有15萬顆毒蛋流向全台9縣市的超市、賣場，衛生局命業者立即下架回收、停止販售，但高雄鳳山一家賣場，因為沒有積極通知消費者，將被重罰6萬以上到2億元以下罰鍰。

台中一家連鎖超市，架上只剩部分雞蛋品牌，不是缺蛋，也不是賣光，而是食藥署抽驗雞蛋農藥殘留，發現彰化一座畜牧場的雞蛋，檢出殘留"芬普尼"，已有15萬顆毒蛋流向全台9縣市零售通路，遭令下架回收。

聲源：衛福部次長林靜儀：「也就是這個場而已其他的沒有，我們現在蛋都有相關的履歷，因為這都是洗選蛋不是散蛋，那洗選蛋這邊它上面都會有溯源碼，可以從溯源碼這邊知道說，是不是有買到這一批，就是它的農藥本身有超標的這一批蛋。」

經過彰化縣衛生局清查，檢出芬普尼代謝物含量不符合規定的蛋品，已經流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣市、台南市、高雄市等9縣市，主要有9項包裝蛋品應下架回收。

芬普尼毒蛋流竄全台 15萬顆流向9縣市緊急下架

其中3品項、共計242盒流入高雄鳳山大全聯。（圖／民視新聞）

其中3品項、共計242盒流入高雄，不過高雄衛生局前往鳳山一家賣場稽查，發現還有31盒在架上，其他恐怕被不知情民眾買回家，賣場將被重罰新臺幣6萬以上、2億元以下罰鍰。

芬普尼毒蛋流竄全台 15萬顆流向9縣市緊急下架

應下架回收之市售包裝蛋品共9項。（圖／民視新聞）

北市聯醫中興院區醫師姜冠宇：「芬普尼作為殺蟲劑，最主要的機制是對昆蟲會有些，原本神經會過度興奮的抑制功能，把它給關閉掉，其實在人直接的作用上，會造成一些神經學的症狀，比如說頭暈、嘔吐、感到極度的噁心等等，可是要劑量非常超標才有可能發生。」





大量食用芬普尼中毒，恐傷肝、腎，也有致癌風險，遭罰賣場，事後也依規定下架相關批號商品，並告知消費者，憑原交易發票，將會協助退貨。

